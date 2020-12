A Apple esteve muito ativa no ano 2020. Iniciou o ano com o lançamento de um iPhone SE mas guardou para o último trimestre o lançamento da série iPhone 12. Assim, além de uma nova estrutura, mais retilínea, a empresa californiana inovou novamente no que toca à arquitetura do seu SoC. Apesar de ter saído com o iOS 14.1, os equipamentos só receberam a totalidade das funcionalidades prometidas na versão 14.3. Por isso, esta análise só faz sentido com a versão mais recente do sistema Operativo.

Assim, hoje deixamos a nossa análise aquele que será o iPhone mais desejado desde há muitos anos. No foco do trabalho estará o topo de gama, o iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max em vídeo

Especificações gerais do iPhone 12 Pro Max

Este é o modelo que traz mais tecnologia. Apesar do 12 Pro partilhar grande parte das novidades com o modelo Pro Max, este último é o “State of the art”.

O seu ecrã OLED tem 6,7″ com tecnologia Super Retina XDR. A resolução é de 2778 × 1284 píxeis com 458 ppp. O processador que o equipa, bem como a toda a linha do iPhone 12, é o Apple A14 Bionic com uma unidade Neural Engine de última geração.

O iPhone 12 Pro Max pode ser encontrado em três versões de armazenamento diferentes: 128, 256 e 512 GB. Além disso, está disponível em quatro cores: grafite, prateado, dourado e azul pacífico. Esta última cor é uma novidade nos mais recentes produtos da Apple.

O modelo Pro Max é também aquele que dispõe do melhor módulo de câmaras dos quatro iPhones apresentados em outubro.

Câmaras traseiras:

16 MP com abertura f/1.6 – grande angular de 26 mm (PDAF, IBIS)

12 MP com abertura f/2.2 – telefoto de 65 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 2,5x, zoom digital até 12x)

12 MP com abertura f/2.4 – ultra grande angular de 13mm

TOF 3D LiDAR

Vídeo: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps HDR, Dolby Vision HDR (60fps), gravação de som em stereo

Câmaras frontais:

12 MP com abertura f/2.2 – grande angular 23mm (gyro-EIS)

SL 3D, (profundidade/sensor biométrico)

Vídeo: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps

Estamos perante o primeiro dos iPhones preparado para ligações 5G. Aliás, a Apple, em apenas dois meses, é a marca que mais smartphones 5G vendeu no mundo. Este é um marco muito importante para a empresa e para o segmento em geral que já contava com proposta 5G há bastante tempo.

Adicionalmente, destacamos a inclusão de NFC, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, sistema de geolocalização com GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrados, e ainda microlocalização iBeacon.

A bateria do iPhone 12 Pro Max tem uma capacidade 3687 mAh capaz de carregar a 20W com fios e, sem fios, a 15W. Tal como já tantas vezes foi referido, a Apple não inclui adaptador de corrente nas suas caixas, mas o cabo Lightning/USB Tipo-C acompanha o iPhone.

Especificações Completas Capacidade: 128 GB 256 GB 512 GB

Tamanho e peso: Altura: 160,8 mm Largura: 78,1 mm Profundidade: 7,4 mm Peso: 226 gramas

Ecrã: Ecrã Super Retina XDR Ecrã OLED integral de 6,7 polegadas (diagonal) Resolução de 2778×1284 píxeis a 458 ppp Ecrã HDR True Tone Vasta gama de cores (P3) Toque háptico Relação de contraste 2.000.000:1 (normal) Luminosidade máxima de 800 nits (normal); Luminosidade máxima de 1200 nits (HDR) Revestimento oleofóbico resistente a dedadas Compati­bilidade com a apresentação simultânea de vários idiomas e caracteres

Resistência a água, pó e salpicos: Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529 (até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metros)

Processador: Processador A14 Bionic, Neural Engine de última geração

Processador A14 Bionic, Neural Engine de última geração Câmara: Sistema de câmaras Pro de 12 MP : Ultra grande angular, Grande angular e Teleobjetiva Ultra grande angular : abertura de ƒ/2,4 e campo de visão de 120° Grande angular : abertura de ƒ/1,6 Teleobjetiva : abertura de ƒ/2,0 (iPhone 12 Pro); abertura de ƒ/2,2 (iPhone 12 Pro Max) Zoom: Zoom ótico a 2x para ampliar/afastar; zoom ótico total 4x (iPhone 12 Pro) Zoom digital até 10x (iPhone 12 Pro) Zoom ótico a 2,5x para ampliar e a 2x para afastar; zoom ótico total 5x (iPhone 12 Pro Max) Zoom digital até 12x (iPhone 12 Pro Max) Retratos no modo Noite com o sensor LiDAR Modo Retrato com efeito bokeh (fundo desfocado) avançado e Controlo da Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos (Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco mono e High‑Key mono) Dupla estabilização ótica de imagem (Grande angular e Teleobjetiva) Estabilização ótica de imagem com movimento do sensor (iPhone 12 Pro Max, Grande angular) Objetiva de cinco elementos (Ultra grande angular); objetiva de seis elementos (Teleobjetiva); objetiva de sete elementos (Grande angular) Flash True Tone mais brilhante com sincronização lenta Foto­grafias panorâmicas (até 63 MP) Cobertura da objetiva em cristal de safira 100% Focus Pixels (Grande angular) Modo Noite (Ultra grande angular, Grande angular) Deep Fusion (Ultra grande angular, Grande angular, Teleobjetiva) HDR inteligente 3 com deteção de cenas Apple ProRAW Foto­grafias e Live Photos com vasta gama de cores Correção da objetiva (Ultra grande angular) Correção avançada do efeito de olhos vermelhos Geolocalização de fotografias Estabilização de imagem automática Modo contínuo Formatos de imagem captados: HEIF e JPEG

Gravação de vídeo: Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 60 fps Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps Gravação de vídeo 1080p HD a 25, 30 ou 60 fps Gravação de vídeo em 720p HD a 30 fps Estabilização ótica de imagem para vídeo (Grande angular) Zoom: Zoom ótico a 2x para ampliar/afastar; zoom ótico total 4x (iPhone 12 Pro) Zoom digital até 6x (iPhone 12 Pro) Zoom ótico a 2,5x para ampliar e a 2x para afastar; zoom ótico total 5x (iPhone 12 Pro Max) Zoom digital até 7x (iPhone 12 Pro Max) Zoom de áudio Flash True Tone mais brilhante Vídeo QuickTake Compati­bilidade com vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 ou 240 fps Vídeo time-lapse com estabilização Time‑lapse no modo Noite Gama dinâmica expandida para vídeos até 60 fps Estabilização de vídeo cinematográfica (4K, 1080p e 720p) Vídeo com focagem automática contínua Foto­grafias de 8 MP e vídeo 4K em simultâneo Zoom durante o vídeo Formatos de vídeo gravados: HEVC e H.264 Gravação em estéreo

Câmara TrueDepth: Câmara de 12 MP Abertura de ƒ/2,2 Modo Retrato com efeito bokeh (fundo desfocado) avançado e Controlo da Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos (Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono e High‑Key Mono) Animoji e Memoji Modo Noite Deep Fusion HDR inteligente 3 com deteção de cenas Gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 30 fps Gravação de vídeo 4K a 24, 25, 30 ou 60 fps Gravação de vídeo 1080p HD a 25, 30 ou 60 fps Compatível com vídeo em câmara lenta para 1080p a 120 fps Vídeo time-lapse com estabilização Time‑lapse no modo Noite Gama dinâmica expandida para vídeos até 30 fps Estabilização de vídeo cinematográfica (4K, 1080p e 720p) Vídeo QuickTake Foto­grafias e Live Photos com vasta gama de cores Correção da objetiva Retina Flash Estabilização de imagem automática Modo contínuo

Face ID: Ativado pela câmara TrueDepth para reconhecimento facial

Ativado pela câmara TrueDepth para reconhecimento facial Rede móvel e sem fios: 5G (sub‑6 GHz) LTE Gigabit com tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi‑Fi 6 (802.11ax) com tecnologia MIMO 2×2 Tecnologia sem fios Bluetooth 5.0 Processador de ultra banda larga para reconhecimento espacial NFC com modo de leitor Placas Express com reserva de bateria

Localização: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrados Bússola digital Wi‑Fi Rede móvel Microlocalização iBeacon

Video­chamadas: Video­chamadas FaceTime através de Wi‑Fi ou rede móvel Video­chamadas FaceTime HD (1080p) via 5G ou Wi‑Fi

C hamadas de voz: Chamadas de voz por FaceTime VoLTE (Voice over LTE) Chamadas por Wi‑Fi

Alimentação e bateria: Vídeo: até 20 horas Vídeo em streaming: até 12 horas Áudio: até 80 horas

Sensores: Face ID Sensor LiDAR Barómetro Giroscópio triaxial Acelerómetro Sensor de proximidade Sensor de luz ambiente

Sistema operativo: iOS 14 (atualmente na versão iOS 14.3)

iOS 14 (atualmente na versão iOS 14.3) Conteúdo da caixa: iPhone com iOS 14 Cabo Lightning para USB‑C Documentação



Construção e design

A Apple lançou em 2007 o seu primeiro iPhone. As linhas eram arredondadas no chassi. Este design está então no 2G, no 3G e no iPhone 3GS. Posteriormente, a empresa lançou o iPhone 4. Nessa altura mudou muita coisa não só em termos de hardware, mas sobretudo no aspeto do dispositivo. Linhas mais retas e um iPhone metálico com vidro.

Esta estrutura do iPhone 4 estendeu-se até ao iPhone 5S e depois ao iPhone SE de primeira geração. Com o iPhone 6 a empresa de Cupertino apostou num chassi com uma estrutura arredondada que se estendeu por vários anos e é tendência no segmento. O último desta série foi o iPhone SE de segunda geração lançado já este ano de 2020. Os utilizadores pediam uma nova imagem e a Apple respondeu ao pedido.

De facto o toque num chassi mais retilíneo era mais agradável. Assim, os 4 smartphones da linha iPhone 12 têm agora um design renovado.

As linhas retas nos acabamentos entre o metal e o vidro são então evidentes e se esperava o desconforto outrora sentido nalguns modelos, a Apple conseguiu criar uma estrutura suave e que se encaixa bem na mão.

O recorte que alberga a câmara frontal, todo o sistema TrueDepth e ainda o altifalante, mantém-se presente neste modelo. A opção de perfurar o ecrã, como outras marcas de topo estão a fazer não parece estar nos planos da empresa, ainda que pudessem trazer alguma elegância acrescida a este modelo de topo.

Ainda assim, as margens à volta do ecrã diminuíram, face ao modelo anterior, o que é visto de forma positiva.

Olhando para a traseira, o acabamento mate é perfeito para a diminuição de dedadas. A câmara fica posicionada no canto superior esquerdo, com as lentes bem demarcadas. Um design que, aliás, é herdado do modelo iPhone 11. Neste módulo de câmaras destaca-se ainda o flash LED e o sensor LiDAR.

Nas laterais temos então à esquerda o botão de controlo das definições de som, os botões de volume e o slot do cartão. À direita existe apenas o botão de power. Em cima não existem elementos a destacar, mas em baixo temos o sistema de microfone e altifalante, e a porta Lightning.

Em termos de construção, o iPhone 12 Pro Max destaca-se ainda por ser à prova de água e poeiras, com certificado IP63.

O Ecrã – Detalhes finos e HDR

O que salta de imediato à atenção de quem se confronta com o iPhone 12 Pro Max é o ecrã. Estamos a falar num display de 6,7 polegadas, que atinge um pico de brilho de 800 nits.

A resolução de 2.778 por 1.284 do telefone tem mais de 200 píxeis verticais a mais do que o iPhone 12 e 12 Pro, o que torna tudo muito mais legível.

Ao ar livre, o ecrã realmente mostra-se brilhante e assertivo. Mesmo com dias soalheiros, este permanece com a informação bem legível. A luz solar direta pode ser um problema devido à refletividade do ecrã e, portanto, deve ser evitada, se possível, para proteger seus olhos.

Os ângulos de visão são excelentes, e não encontramos quase nenhuma distorção de cor e apenas uma pequena queda no brilho quando olhamos o ecrã dos lados.

Pese o facto de para alguns ser um ponto menos positivo ter uma taxa de refrescamento de ecrã de 90Hz, acreditem que os 120 Hz não fazem qualquer falta a quem o usa para praticamente tudo o que um iPhone moderno pode ser usado.

Ao usarmos as aplicações, ao vermos os vídeos, com a taxa de atualização de 90Hz tudo é suave. Claro que por trás está um excelente trabalho de otimização do iOS 14.

Ainda no que toca ao brilho, a sua distribuição geral é bastante uniforme e equilibrada. As cores são precisas, não existindo aquele sentimento de belo no ecrã, e feio no olhar.

Claro que estamos a falar das cores quando temos o TrueTone desligado. Não se esqueçam desse pormenor, se é que o usam ligado.

Os testes mostraram que o ecrã do iPhone 12 Pro Max é o “estado da arte”. Nunca um smartphone teve um ecrã tão bem conseguido.

Passando para o capítulo da resistência deste ecrã, a Apple adicionou o Ceramic Shield à frente do iPhone 12 Pro Max, assim como fez com outros da linha do iPhone 12. Desta forma, segundo a marca, a tecnologia torna o painel quatro vezes menos propenso a partir em caso de queda.

Desempenho

Os novos iPhones são alimentados pelo primeiro processador de 5 nanómetros construído pela Apple, o A14 Bionic. Com mais 40% de transístores, oferece mais velocidade e eficiência energética para uma excelente autonomia da bateria.

Além disso, vem com um novo processador de sinal de imagem está na base da gravação Dolby Vision que, segundo a Apple, é algo que nenhuma câmara de filmar profissional consegue fazer, muito menos outros telemóveis.

De uma forma geral, a Apple ainda garante que a GPU e a CPU conseguem oferecer um desempenho 50% mais elevado do que qualquer outro smartphone. Além disso, o novo módulo Neural Engine apresenta-se 80% mais rápido que o anterior.

Nas tarefas do dia a dia apenas observamos um smartphone completamente fluido. Não existe nada que possamos apontar como negativo. Mas estes pormenores de desempenho acabados de descrever são fundamentais nas tarefas que exigem elevado desempenho, como o é caso de processamento de imagem, tanto em vídeo como em foto. As aplicações mais avançadas de edição disponíveis para iOS podem ser usadas com grande eficácia.

Já para não falar na excelente performance em jogo, uma área cada vez mais explorada pelas fabricantes de smartphones.

Autonomia

Além de todos os pormenores citados, a autonomia surge como um fator diferenciador. A Apple conseguiu criar, tal como já foi referido, um processador que preza pela eficiência energética.

É certo que com o iPhone 11 Pro Max já tínhamos conseguido bons resultados neste campo, mas agora no modelo 12 Pro Max, são notórias melhorias.

A bateria do iPhone 12 Pro Max é de 3678 mAh e suporta carregamento rápido com e sem fios. Não é qualquer carregador wireless que o permite fazer, mas Apple disponibiliza os seus acessórios indicados. O carregamento rápido, não atinge, no entanto, os valores astronómicos que muitas marcas conseguem atualmente. Os tempos de carregamento (dos 0% aos 100%) são sempre superiores a uma hora.

Com o carregador a 20W da Apple é possível, por exemplo, em meia hora carregar mais de 50%, o que é já bastante bom.

Em termos de autonomia, com uma utilização mais básica, é possível ir até aos 2 ou 3 dias de utilização. No entanto, o iPhone é uma peça tecnológica de alto desempenho da qual se deve tirar o máximo partido. Portanto, nos dias mais exigentes é garantido um dia inteiro de utilização.

As câmaras

A área da fotografia e do vídeo são dois dos pontos fortes deste iPhone. Temos três câmaras na traseira e uma na frente, cada uma delas com sensores de leitura de profundidade associados. Na frente todo o sistema TrueDepth e na traseira o sensor LiDAR.

A câmara principal do iPhone 12 Pro Max é de 16 MP com abertura f/1.6 o que garante fotos noturnas absolutamente extraordinárias. Além disso, são conseguidos excelentes resultados em ambientes com menos luz. Esta câmara tem estabilização ótica de imagem com movimento do sensor.

A câmara telefoto de 12 MP tem uma abertura f/2.2 e é indicada para captação de retratos, já que tem zoom ótico 2,5x, ou mesmo para alcançar objetos mais longínquos com o zoom digital até 12x.

Por fim, existe uma câmara ultra grande angular de 13 mm com abertura f/2.4, ideal para fotos de paisagens, com uma distorção nas zonas mais sensíveis quase inexistente.

A câmara frontal tem 12 MP e uma abertura f/2.2. Os resultados conseguidos são de excelente qualidade, sem necessidade de utilizar os efeitos desfocados que a Apple oferece. Estes continuam exagerados, tal como nas outras versões do iPhone já aqui testadas.

Apple ProRAW

A Apple com o lançamento do iOS 14.3 trouxe ao iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max uma novidade que faz toda a diferença para quem gosta de fotografia, o ProRAW. Apesar do iOS usar o formato RAW há vários anos, apareceu no iOS 10, agora acrescentou algo mais.

Conforme a própria empresa refere, o Apple ProRAW combina as informações de um formato RAW padrão com o processamento de imagem do iPhone, o que oferece mais flexibilidade ao editar a exposição, cor e equilíbrio de branco nas fotos. Saiba como funciona no artigo seguinte:

Os resultados

O iPhone é uma verdadeira câmara fotográfica e permite-nos chegar a resultados absolutamente fantásticos, considerando que estamos perante um smartphone. Nós já aqui tecemos várias considerações sobre estas câmaras e comparámos com outro peso pesado da fotografia.

As fotografias à noite são um dos pontos fortes deste modelo, ainda que com o modo noturno haja um reflexo das luzes, dependendo do ângulo com que a foto é captada.

O zoom de 2,5x permite-nos captar retratos com um excelente detalhe e com o efeito de fundo desfocado desejado nestes exemplos. Contudo, este não é um smartphone para se fazer Zoom. Depois das 2,5x, o zoom conseguido é apenas digital e os resultados não são de todo bons.

Seguem-se então alguns exemplos.

Retratos

À noite

Com Zoom

Em pormenor e outros exemplos

Veredicto

Sim, o iPhone 12 Pro Max da Apple continua a ser um dos smartphones mais caros que o dinheiro pode comprar.

Contudo, o que se recebe em troca é muito e bom. Claro, não irá servir a todos, até porque a filosofia de utilização destes dispositivos está muito incorporada no conceito de ecossistema, cada vez mais, como temos visto.

Neste novo lançamento gostamos do novo design da estrutura, e tem sido o eco que o mercado tem refletido. Muitos utilizadores estão satisfeitos pela Apple ter apostado num chassi que foi abandonado lá atrás no SE de primeira geração. Quando o seguramos percebemos que a Apple continua a manter uma excelente qualidade de construção e oferece muito desempenho concentrado agora num SoC de 5 nm.

Apesar de uma bateria menor, a duração da bateria do iPhone 12 Pro Max não sofreu danos perceptíveis e a precisão das cores do ecrã é excelente.

Além disso, o novo iPhone suporta agora conectividade 5G moderna. A Apple foi ambiciosa e colocou em toda a sua linha, do mini ao Max.

Nestes modelos Pro, a empresa de Cupertino lançou o carregamento sem fio MagSafe até 15 W. Ainda não é um supra-sumo do carregamento rápido, mas de forma equilibrada, a empresa californiana parece estar a dar passos para ser rápido e carregar e equilibrado a gastar.

Aliás, nos que toca ao consumo de energia o A14 Bionic acabou por ser uma grande melhoria em relação ao seu antecessor. Este tem efetivamente uma melhor eficiência energética. Depois é usar sem pudor e tirar partido dos quase 17 horas sem desligar… a bateria de 3.687 mAh vai durar vários dias, no seu trabalho diário.

Na fotografia esta máquina também dá cartas. O seu conjunto de câmaras deu um salto quer no hardware, quer no software.

Graças a vários novos recursos inovadores, como ProRAW (que só ficou disponível no iOS 14.3 e é alvo desta análise), ou o HDR3 e suporte DolbyVision para vídeos gravados, o apelido “Pro” parece ser bem justificado. Profissionais de edição de fotos e vídeos certamente irão beneficiar com estes novos recursos.