O que é Dolby Vision e como ativá-lo no seu iPhone 12 e 12 Pro

Com o lançamento do iPhone 12 e do iPhone 12 Pro, a Apple surpreendeu-nos com uma infinidade de recursos que não esperávamos. Por exemplo, MagSafe e todos os acessórios que fazem uso dele. No entanto, a empresa também lançou vários recursos de software. Um dos principais destaques da introdução do smartphone foi a gravação de vídeo Dolby Vision.

O novo formato é um grande feito que pode liderar a indústria num futuro próximo. Se não estão familiarizados, vamos deixar alguma informação de como ativar esta tecnologia de vídeo no seu iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

O que é o Dolby Vision que a Apple implementou no iPhone 12?

Dolby Vision é um formato de vídeo HDR que representa uma alta faixa dinâmica que vem com um grande número de informações, mais do que a faixa dinâmica nativa. Um vídeo HDR grava mais detalhes sobre uma cena específica, o que significa que editá-la forneceria mais opções de edição. No entanto, o utilizador não pode visualizar um vídeo HDR em todos os ecrãs e o mesmo aplica-se ao conteúdo Dolby Vision.

Mesmo que o novo formato esteja a ser amplamente adotado, ainda necessitará de tempo para se tornar o padrão.

O Dolby Vision recorre a metadados dinâmicos que poderão ser usados para editar a imagem cena a cena ou mesmo frame a frame. O que nos surpreendeu foi o facto de que o vídeo Dolby Vision requer muito poder computacional para ser implementado num smartphone.

Contudo, um dos trunfos da Apple é mesmo a sua vantagem de conceber os seus processadores e tirar grande desempenho deles. Aliás, o chip A14 Bionic é um exemplo desse poder permitindo lidar com a gravação de vídeo Dolby Vision no iPhone. Esta é outra grande inovação da Apple.

Portanto, os modelos do iPhone 12 podem gravar Dolby Vision em 4K a 30fps, enquanto os modelos do iPhone 12 Pro podem gravar no formato 4K a 60fps. Provavelmente tem a ver com o facto dos modelos Pro apresentarem 6 GB de RAM, enquanto os modelos de entrada de série terem 4 GB de RAM.

No entanto, todas as variantes apresentam o A14 Bionic system-on-chip (SoC) que pode lidar com o formato de vídeo Dolby Vision como nenhum outro.

Mas o ecrã tira partido desta tecnologia?

Aí está a capacidade da Apple em criar uma uniformização na qualidade da experiência. Isto porque todos os modelos do novo iPhone apresentam ecrã OLED de 10 bits que podem atingir um brilho máximo de 1200 nits (HDR). Então, o conjunto de tecnologias empregues, oferece de facto uma qualidade superior no que toca à imagem de ecrã.

Os números são realmente impressionantes e mais altos do que a maioria dos dispositivos de televisão e monitores por aí. Se deseja assistir a um vídeo Dolby Vision gravado no seu iPhone 12 ou 12 Pro num monitor diferente, certifique-se de que é compatível. Se não conhece, veja como ativar o vídeo Dolby Vision nos seus novos modelos de iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Como ativar no iPhone 12 o Dolby Vision

Vamos deixar então todas as etapas necessárias para que o utilizador possa ativar o vídeo Dolby Vision nos novos modelos do iPhone.

Passo 1: Vá a Definições no seu iPhone 12, iPhone 12 Pro. Agora, procure a opção Câmara.

Passo 2: Dentro da opção Câmara clique na opção Gravar Vídeo. Agora, ative o vídeo HDR para ativar o Dolby Vision.

Pronto. É tudo o que há para fazer. O processo é bastante simples e não requer hardware externo ou solução alternativa. Assim, com os novos dispositivos da Apple, já é possível gravar até 4K a 60fps de vídeo em HDR de 10 bits e Dolby Vision.

Se quiser desligar o recurso, siga os mesmos passos e, no final, apenas desligue o vídeo HDR.

Edite vídeo diretamente no seu iPhone 12

A Apple também oferece uma maneira fácil de editar o vídeo Dolby Vision diretamente no seu iPhone. Assim, se quiser editar, nada mais fácil do que ir à app Fotografias do iOS. Terá agora a opção disponível para aplicar filtros, alterar parâmetros e muito mais. Embora limitado neste momento, o utilizador pode sempre exportar o vídeo e usar outro software e ferramentas poderosas para editar o formato.

Observe que esta tecnologia ocupará muito espaço no seu iPhone 12, porque há muitos dados a serem gravados. Além disso, isso também afetará a vida útil da bateria, pois exige muito poder de processamento. Sem dúvida que é mais um trunfo para quem gosta de fotografia e vídeo escolher o iPhone. A empresa responsável pela tecnologia tem uma apresentação muito completa.

