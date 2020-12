Huawei Mate 40 Pro vs. Apple iPhone 12 Pro Max – Há uma câmara que os separa

No mundo da tecnologia móvel existem nomes sonantes que dominam o mercado. Apple, Samsung e Huawei, no mundo ocidental, são as grandes marcas que os consumidores procuram. Os mais recentes e poderosos smartphones da Huawei e a da Apple oferecem um desempenho de excelência e contam com duas das melhores câmaras que podem ser colocadas nestas peças tecnológicas.

Mas será o Huawei Mate 40 Pro melhor que o Apple iPhone 12 Pro Max neste requisito? Fizemos algumas comparações.

Foi no mês de outubro que a Apple e a Huawei apresentaram os seus topos de gama, os melhores do mercado em vários aspetos. O desempenho, o ecossistema, o som, o ecrã, a segurança, autonomia e fotografia. Em nenhum destes aspetos existe algo que possamos apontar como negativo.

Muitos poderão dizer que são demasiado caros, mas a verdade é que o preço é subjetivo e depende da disponibilidade financeira de cada consumidor, das suas prioridades e das suas próprias exigências. São muitos euros que se têm que despender para ter estas peças de tecnologia, mas são valores que acompanham a própria tendência de mercado.

Ambos têm a particularidade de oferecerem ecossistemas próprios. O da Apple mais maduro, com mais anos no mercado e com provas mais do que dadas da sua robustez. O da Huawei é bastante recente, ainda a ganhar a confiança dos consumidores, mas que se tem revelado bastante sólido e com serviços úteis e ao nível daqueles que já estão no mercado desde os primórdios dos smartphones.

É certo que o caminho ainda é longo, mas no presente vislumbra-se um futuro de sucesso.

Sem explorar aqui muito as especificações de cada um dos smartphones, hoje vamo-nos focar nas câmaras e, essencialmente, no universo da fotografia.

As câmaras

Os smartphones que hoje trazemos a comparação estão no ranking de melhores smartphones para fotografar lançados em 2020. Aliás, o Huawei Mate 40 Pro é mesmo considerado o melhor para esse efeito. No Pplware conhecemos bem as potencialidades das câmaras dos smartphones Huawei construídas em parceria com a Leica.

Do lado da Apple, o modelo iPhone 12 Pro Max, é também ele o melhor da linha recentemente apresentada por Tim Cook e que, há poucos dias recebeu uma novidade interessante que já aqui tivemos oportunidade de explorar, o ProRAW.

Mas vamos a detalhes.

Huawei Mate 40 Pro CÂMARAS TRASEIRAS: 50 MP com abertura f/1.9 – grande angular de 23 mm (Omnidirecional PDAF, OIS)

12 MP com abertura f/3.4 – periscópio telefoto de 125mm (PDAF, OIS, zoom ótico 5x – até 50x)

20 MP com abertura f/1.8 – ultra grande angular de 18mm (PDAF)

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@60/30fps, HDR, gyro-EIS CÂMARAS FRONTAIS: 32 MP com abertura f/2.4 – ulra grande angular 18mm (AF)

IR ToF 3D

Vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps

Apple iPhone 12 Pro Max Câmaras traseiras: 16 MP com abertura f/1.6 – grande angular de 26 mm (PDAF, IBIS)

12 MP com abertura f/2.2 – telefoto de 65 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 2,5x, zoom digital até 12x)

12 MP com abertura f/2.4 – ultra grande angular de 13mm

TOF 3D LiDAR

Vídeo: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps HDR, Dolby Vision HDR (60fps), gravação de som em stereo Câmaras frontais: 12 MP com abertura f/2.2 – grande angular 23mm (gyro-EIS)

SL 3D, (profundidade/sensor biométrico)

Vídeo: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps

Os resultados

Perante a exposição das características gerais das câmaras de cada um dos modelos, há então que mostrar os resultados de alguns dias a fotografar. Para estes testes tentámos simplificar de forma a mostrar quais os resultados fotográficos que podem ser alcançados por qualquer pessoa.

Por exemplo, no caso do Mate 40 Pro, a aplicação câmara tem um modo de captura manual onde todos os parâmetros de uma foto podem ser ajustados. Além disso, o utilizador pode captar fotografias em RAW ou em JPEG, mas com 50 megapíxeis, ao invés do modo padrão. O iPhone, como sabemos, já não permite este nível de ajuste nos vários parâmetros da captura, mas também oferece os modos RAW e ProRAW.

Desde logo, um aspeto que distingue estes smartphones é o alcance do zoom. O Huawei, de forma real, permite captar a uma distância de até 5 vezes, face ao sensor principal. Estamos a falar do zoom ótico. Já o iPhone vai até às 2,5 vezes. Daí para a frente, até ao zoom de 12 vezes, é feito de forma digital.

Até onde o Zoom nos leva…

O Huawei Mate 40 Pro claramente que leva vantagem no tópico zoom. O zoom até 50 vezes que tem disponível, na minha opinião pouca utilidade tem para a maioria dos utilizadores de smartphones. Poderá ler mais sobre a minha opinião quando confrontei o zoom do Samsung Galaxy S20 Ultra com o do Huawei P40 Pro+ e nesse caso ainda temos um zoom que vai às 100 vezes. No entanto, não há qualquer dúvida que é incrível que uma pequena peça de tecnologia consiga chegar tão longe.

Mas para efeitos de comparação focámo-nos nas fotos com zoom ótico. O zoom híbrido do Huawei e o digital máximo do iPhone são mais ou menos à mesma distância e, por isso também temos exemplos.

O Mate 40 Pro tem um Zoom ótico de 5 vezes, conseguindo com a câmara de 12 MP com abertura f/3.4 (periscópio telefoto). Este Zoom oferece resultados extraordinários, com um grande detalhe e mantendo a textura dos elementos.

Já o iPhone oferece zoom ótico de 2,5 vezes com a câmara telefoto de 12 MP com abertura f/2.2. Com este modelo consegui captar um bando de pássaros a voar e o detalhe conseguido é absolutamente fantástico.

Sempre que forem mostradas fotos lado a lado, as do lado esquerdo foram captadas com o smartphone da Huawei e as do lado direito pelo iPhone 12 Pro Max.

Huawei Mate 40 Pro Apple iPhone 12 Pro Max

Há que considerar que a distância focal das lentes grande angular e telefoto dos dois smartphones é distinta, pelo que o que é captado pela câmara terá uma abrangência diferente.

De uma forma geral, todas as fotos captadas com zoom ótico revelam uma grande qualidade e o mesmo acontece com o zoom híbrido do Huawei. No entanto, o zoom digital do iPhone até 12 vezes é bastante fraco e no último exemplo, usado o zoom 5x quando comparado com o zoom 5x do Huawei, é visível logo muita informação de detalhes é perdida.

À noite e no escuro

Os dois modelos em análise disponibilizam modos de noite que captam fotografias em ambientes com pouca luz a uma velocidade menor, de forma a garantir que todos os pormenores ficam registados. Ambos permitem utilizar o modo noturno de forma automática, onde é o software que deteta a cena. Ou então, o utilizador faz essa gestão manualmente.

Por exemplo, nas fotos que se seguem, primeiro foi utilizado o modo noturno ativado e depois desativado, ajustando o ponto de foco na árvore de Natal. Depois, nas fotos seguintes, o modo noturno foi desativado e o ponto de foco foi definido automaticamente pelo smartphone.

Observando, ambos são capazes de oferecer resultados absolutamente incríveis. Fotos noturnas com imenso detalhe, mesmo nos mais pequenos pormenores.

O iPhone capta mais luz e oferece um resultado nos pretos mais atrativo. Repare-se no céu das duas primeiras fotos, onde o Mate 40 Pro é prejudicado pela poluição luminosa para apresentar o céu. Já o iPhone 12 Pro Max apresenta um céu mais negro. Contudo, num olhar mais atento, dá para ver uma projeção das luzes no céu, captadas por este modo noturno do iPhone. Isto não acontece nem com o modo normal, nem em nenhum dos exemplos do Huawei.

Apesar deste problema ser percetível na imagem acima, ainda reduzimos a sobra da foto, através de software, dando para perceber melhor o que é captado.

Em termos de detalhes, de textura e de cores, não há nada de negativo a apontar aos dois modelos. O importante a reter é que o utilizador tem uma grande margem de ajustes no momento de tirar as suas fotos em ambientes noturnos, com luz ou sem luz.

Agora com mais pormenor

Agora vamos focar a atenção nos pormenores e fotos captadas mais perto dos objetos. Nestes primeiro exemplos, são ainda fotos captadas à noite ou em ambientes mais escuros. Neste caso em concreto, foram utilizadas as câmaras principais com o modo de reconhecimento de cena ativado.

O iPhone 12 Pro Max conseguiu, de uma forma geral, resultados melhores e mais fáceis de conseguir, com focagem mais próxima e precisa. O Mate 40 Pro não deixa, no entanto, de garantir um bom detalhe e captação de luz.

Em seguida deixo alguns exemplos captados com o Huawei Mate 40 Pro em ambientes com mais luz, mas sob a mesma premissa de fotos tirada a objetos mais próximos.

E os exemplos conseguidos pelo iPhone 12 Pro Max:

Retratos

Nas fotos de retrato, o que mais importa perceber é se os contornos desfocados são feitos de forma exímia e que não existem demasiados filtros de beleza aplicados, até porque nos outros pormenores já sabemos que tudo é feito de forma exemplar.

No iPhone 12 Pro Max, as três fotos abaixo foram captadas com os modos mais comuns com as câmaras 12 MP com abertura f/2.2 e 16 MP com abertura f/1.6. O iPhone captou as imagens com e sem efeito desfocado aplicado e não restam dúvidas… o software só estraga os excelentes resultados.

Vejamos os exemplos:

Com o vento que se fazia sentir no dia em que as fotos foram tiradas, os cabelos não estavam propriamente penteados. Mas o facto é que a câmara do iPhone não os ignorou e mesmo os que estão mais afastados, estão focados, fazendo parte do plano frontal da fotografia. Contudo, nas duas primeiras imagens é perceptível o que acontece quando o efeito é aplicado. O plano de fundo é desfocado com mais intensidade acabando por estragar os contornos do cabelo, essencialmente.

O Huawei Mate 40 Pro já não tem esse problema ao aplicar o filtro que desfoca o plano de fundo. Apesar de vermos alguns cabelos serem esbatidos pelo efeito desfocado, acaba por ser feito de uma forma muito mais suave do que no iPhone.

Mais algumas fotos… com o Huawei Mate 40 Pro

E ainda as selfies:

Mais algumas fotos… com o iPhone 12 Pro Max

E ainda as selfies:

Em resumo…

Depois de todos estes exemplos, torna-se evidente que estamos perante dois poderosíssimos smartphones fotográficos. São aspetos como este que aqui destacamos que fazem com que o preço destes topos de gama se justifique e que os distinga no meio de uma concorrência tão feroz.

Cada um deles é capaz, ainda assim, de se destacar nalgum dos modos, mas é o Huawei Mate 40 Pro que assume um lugar de liderança na maioria dos pontos avaliados. Além disso, a aplicação da Huawei oferece ao utilizador mais modos para explorar, além de um completo modo manual.

Poderá encontrar todas as fotos originais aqui.