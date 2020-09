Samsung Galaxy S20 Ultra vs. Huawei P40 Pro+: até onde vai o Zoom 100X?

A Huawei e a Samsung este ano entraram em confronto com o zoom das suas câmaras. Os Samsung Galaxy S20 Ultra e Huawei P40 Pro+ garantem que conseguem alcançar uma distância até 100 vezes através de zoom digital, com recurso a uma câmara periscópio.

Mas até onde vai o Zoom 100X? Colocámos os smartphones lado a lado e hoje mostramos-lhes alguns resultados.

As câmaras

Antes de comparar o zoom dos dois smartphones é importante referir as características principais das suas câmaras. O Huawei P40 Pro+ caracteriza-se essencialmente pela sua câmara de 50 MP. Mas tem também uma câmara telefoto, que permite fazer zoom ótico até 3 vezes e, além disso, vem com uma câmara periscópio que é a chave do zoom até 100 vezes, que ainda oferece zoom ótico até 10 vezes.

Já o smartphone da Samsung apresenta uma câmara de 108 MP como principal. É evidente que as fotografias do dia-a-dia não serão gravadas com esta resolução. No entanto, para casos específicos poderá ser uma vantagem ter tamanha qualidade à disposição.

No caso da câmara periscópio do Samsung Galaxy S20 Ultra, podemos ter então o zoom digital até 100 vezes, zoom ótico até 4 vezes e zoom híbrido até 10 vezes.

Huawei P40 Pro+ CÂMARAS TRASEIRAS: 50 MP com abertura f/1.9 – grande angular de 23 mm (Omnidirecional PDAF, OIS)

8 MP com abertura f/4.4 – periscópio telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 10x – até 100x)

8 MP com abertura f/2.4 – telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 3x)

40 MP com abertura f/1.8 – ultra grande angular de 18mm (PDAF)

Câmara ToF 3D

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@60/30fps, HDR, gyro-EIS CÂMARAS FRONTAIS: 32 MP com abertura f/2.2 – grande angular 26mm (AF)

IR ToF

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps

Samsung Galaxy S20 Ultra Câmaras traseiras: 108 MP com abertura f/1.8 – grande angular de 26 mm (PDAF, OIS)

48 MP com abertura f/3,5 – periscópio de 103 mm (PDAF, OIS, zoom ótico 4x, zoom hibrido até 10x e zoom digital até 100x)

12 MP com abertura f/2.2 – ultra grande angular de 13mm (vídeo super estável)

0,3 MP com abertura f/1.0, câmara TOF 3D VGA

Vídeo: 4320p@24fps, 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS e OIS, gravação em dual-vídeo Câmara frontal: 40 MP com abertura f/2.2 – grande angular 26mm (Dual Pixel PDAF)

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps

Zoom de 100 vezes: o frente a frente

Em termos de fotografias, em geral, ambos os modelos são capazes de oferecer excelentes resultados. Mais do que smartphones, são verdadeiras câmaras de bolso. No entanto, as diferenças entre os dois smartphones são notórias e há, claramente um que “ganha” no zoom 100 vezes.

Quando passamos do modo normal, sem zoom e começamos a aproximarmo-nos dos objetos à distância através da lente do smartphone, enquanto estamos a falar de zoom ótico, ambas continua a apresentar resultados muito bons. Contudo, quando passamos para o mundo do zoom digital, as duas marcas tratam a imagem de uma forma completamente diferente.

A Huawei assume os píxeis criados com o aproximar da imagem e a Samsung tenta, ao máximo esbater a existência da pixilização. Esta segunda hipótese poderia ser interessante não fosse o facto se ser muito mais difícil ter um objeto captado à distância com definição aceitável.

Os exemplos

Neste primeiro exemplo estamos perante duas fotos captadas com zoom 20x, onde já se começam a notar as diferenças. Os elementos captados pelo smartphone da Huawei, mesmo nos planos mais distantes, continuam a ser relativamente bem definidos.

Em zoom 30X, já se começa a observar o excesso de processamento da imagem captada pelo software da câmara da Samsung.

É no Zoom 100X que se nota, claramente que o trabalho da Huawei é muito melhor que o da Samsung no momento de fazer zoom às suas fotos para tirar partido desta especificação.

Estas fotos foram ambas captadas sem recurso a tripé e com as mesmas condições meteorológicas. Já no exemplo seguinte, as fotografias foram captadas com recurso a tripé e boas condições de luz. Os resultados mantêm-se.

Huawei P40 Pro+ Samsung Galaxy S20 Ultra

Em resumo

Os smartphones com câmaras periscópio e zoom até ao “infinito” estão na moda, no entanto, esta característica tem muito pouca aplicabilidade prática, considerando o próprio resultado final.

Ainda assim, se observarmos as fotografias com zoom ótico, ou até mesmo híbrido, percebemos a sua importância neste segmento.

Neste dois smartphones são conseguidos resultados incríveis nas fotografias. Mas é a Huawei que leva a melhor no que respeita ao Zoom 100X, conseguindo uma maior definição e no momento de captura é mais estável e mais rápido a focar que o Samsung, o que a esta distância é fundamental.

Por fim, vale a pena referir que o Samsung Galaxy S20 Ultra e o Huawei P40 Pro+ estão disponíveis no mercado por cerca de 1300 €.

