Dica: Como ordenar as janelas do Windows 10 de forma rápida e eficiente

Manter um desktop arrumado no Windows 10 nem sempre é um processo simples e fácil. Para além dos muitos ícones que conseguimos acumular, há ainda muitos elementos que podemos ter ali a causar confusão e a atrapalhar tudo o que queremos fazer.

Uma das mais normais situações é estarmos inundados de janelas, que vamos abrindo à medida que necessitamos. Este lastro acumula-se e torna-se depois complicado arrumar ou minimizar tudo o que pretendemos. O Windows 10 tem uma opção pouco visível e que rapidamente ajuda neste processo.

Tal como acontece com os separadores do browser, é normal a qualquer utilizador ter mais janelas abertas do que as que realmente necessita. Estas vão-se acumulando e apenas quando temos faltas de recursos pensamos em fechar as desnecessárias.

Como ordenar em pilha as janelas do desktop

Claro que nem sempre isso é possível e temos mesmo de manter as janelas abertas. No meio desse caos fica difícil gerir a arrumação destes elementos, o que piora ainda mais a situação. Para ajudar há uma opção no menu de contexto da barra de tarefas.

Ao clicarem com o botão direito do rato nesta vão ver o menu surgir e aí encontrar a opção Janelas em cascata. Só precisa de a escolher e automaticamente o Windows 10 vai fazer a arrumação em pilha destas, deixando sempre a possibilidade de as identificar e aceder muito mais facilmente.

A forma de reverter a alteração do Windows 10

Se quiserem, entretanto, voltar ao caos ou à aparente arrumação que conseguirem, este é um processo que pode ser revertido. De notar que para isso, não podem mudar a ordem das janelas que estão no desktop do Windows 10.

Trazer de volta a ordem anterior é igualmente simples. Basta clicar com o botão direito do rato no mesmo locar e aceder ao menu anterior. Aí, e mais abaixo, vão ter a opção Anular Todas as janelas em cascata.

Vão notar, entretanto, que esta opção de apresentar em pilha não é a única disponível. Existe ainda a possibilidade de mostrar as janelas empilhadas ou lado a lado, para assim ocupar de forma ainda mais eficiente o ecrã do Windows 10. Só precisam de testar e ver qual delas melhor se enquadra no meio da confusão que por vezes existe.