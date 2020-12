Arquitetura Zen 3 da AMD oferece desempenho 89% superior à primeira geração

A AMD tem ganho cada vez mais terreno no segmento dos CPUs. A marca foi escolhida pelos nossos leitores como sendo a melhor fabricante de processadores, e muitos utilizadores, nomeadamente do mundo gaming, têm escolhido esta marca em detrimento da Intel.

E agora uma recente análise revela que a arquitetura Zen 3 dos processadores AMD consegue ser 89% superior à sua primeira geração.

Cada vez mais a AMD começa a ser prioridade nas escolhas dos consumidores. Os seus produtos revelam ser potentes equipamentos, em especial no que respeita aos processadores e placas gráficas.

E tudo indica que a sua nova arquitetura Zen 3 para processadores tenha colocado essa realidade ainda mais em evidência.

Análise diz que Zen 3 da AMD é 89% superior à primeira geração

Uma recente análise considera que a AMD está definitivamente num caminho de ascensão, no sentido em que os resultados obtidos pela nova arquitetura Zen 3 têm sido muito bons, quer para a própria empresa, quer para os seus clientes.

Segundo os dados, a atual arquitetura Zen 3 consegue apresentar um desempenho 89% superior em comparação à sua primeira geração.

A análise foi feita pelo site alemão Golem.de e compara as arquiteturas Zen, Zen +, Zen 2 e Zen 3 da AMD. Para isso são utilizados os respetivos processadores Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X e Ryzen 7 5800X.

De acordo com os detelhes, os CPUs da AMD apresentam uma melhoria de cerca de 20% de geração para geração.

No entanto, quando se compara o Ryzen 7 5800X, com arquitetura Zen 3, ao Ryzen 1800X, com arquitetura Zen, ao nível de desempenho geral em apps, o 5800 X é 89% superior. Já no segmento gaming este processador consegue um desempenho 84% maior do que o CPU com arquitetura Zen de primeira geração.

Portanto se está a pensar adquirir um novo computador, talvez neste momento um equipamento equipado com um processador AMD seja uma boa aposta.

