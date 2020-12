Sendo uma área de fácil acesso, é normal que os utilizadores do Windows 10 coloquem no desktop todos os seus ícones, ficheiros e atalhos. Isto leva, invariavelmente, a que esta área fique rapidamente inundada e uma verdadeira confusão.

Como muitos não querem, ou não podem, remover esses ícones, fica complicado usar esta área nobre deste sistema operativo. Felizmente existe uma forma muito simples e rápida de esconder estes ícones, recorrendo apenas ao menu de contexto.

Já todos viram ou experimentaram a complicação que é gerir um ambiente de trabalho coberto de ícones. Para além do espaço útil ocupado, há toda uma confusão geral em manter um cenário destes. Esconder estes ícones é por vezes uma solução útil, ainda que temporária.

Como esconder os ícones do desktop

Para esconder estes elementos do ecrã e dar acesso a uma área limpa é mais simples do que possam pensar. Esta solução não remove nenhum ficheiro e por isso limita-se a esconder tudo o que está a ocupar esta área do ecrã.

Para o conseguir, sem recorrer a nada, basta que cliquem com o botão direito do rato em qualquer área do desktop, se existir. Nesse menu de contexto devem escolher a primeira opção, chamada Ver. De seguida, e no final do novo menu, devem remover a seleção de Mostrar ícones do ambiente de trabalho.

A forma de reverter a alteração do Windows 10

Quando pretenderem reverter esta opção, e assim ter acesso novamente a todo os ícones, podem fazê-lo também facilmente. O processo é, basicamente o mesmo, mas ativando a opção que removeram no passo anterior.

Devem, novamente, clicar com o botão direito do rato numa área do desktop, algo que não deve ser problema agora. Aqui devem abrir o menu de contexto e escolher a primeira opção: Ver. Depois, e no novo menu, devem ativar a opção Mostrar ícones do ambiente de trabalho.

Esta é a forma mais simples e rápida de remover (temporariamente) os ícones do desktop e assim ter de volta alguma ordem no Windows 10. No entanto, não é uma solução definitiva e recordamos que todos os que forem adicionados, vão somar à confusão inicial.