Problemas com as app do Windows 10? Causa pode estar no hardware mais antigo

Ainda que esteja já com o seu fim marcado, a Microsoft continua a desenvolver algumas novidades para o Windows 10. Este sistema continua a receber atualizações e novas funcionalidades, com sempre aconteceu. A mais recente veio trazer problemas que não eram esperados, mas a causa parece estar no hardware mais antigo e no seu suporte.

A mais recente atualização da Microsoft para o Windows 10 traz alguns problemas que não eram esperados pelos utilizadores. A recente atualização do Windows 10 22H2, KB5034203, acumulou diversas reclamações nos fóruns da Microsoft de utilizadores após a sua instalação nos computadores.

Especificamente, as queixas relatam muitas falhas nas apps nativas, tudo software da Microsoft, o que acabam por dificultar a sua utilização. As apps de fotografias, calculadora ou calendário, entre muitas outras, agora geram erros quando são usados pelos utilizadores.

Agora, após uma investigação sobre o tema, constatou-se que o erro não se deve apenas ao software. O hardware presente no PC, e que o Windows 10 usa, também tem um papel importante. Segundo algumas fontes de confiança, o hardware desatualizado é também responsável por estes problemas.

Ao haver referências a hardware obsoleto, a Microsoft aponta o dedo aos CPUs que não são compatíveis com Windows 10, como o Core 2 Duo. A grande surpresa é que até agora este poderia ser atualizado sem nenhum problema nesses computadores. Agora, e com a última atualização, este paradigma mudou completamente.

A Microsoft ainda não deu nenhuma informação sobre o que acontece, mas tudo indica que está incluída uma extensão que os processadores mais antigos não conseguiram processar. Claro que há já teorias mais complexas que apontam que esta é uma estratégia para levar os utilizadores a darem o salto definitivo para o Windows 11 para aumentarem a sua conta no mercado.

Por agora, a única solução proposta é desinstalar a atualização do Windows 10 para voltar ao momento original. No entanto, espera-se que uma atualização futura corrija este problema, pois já foi relatado pelo suporte da Microsoft para poder ser avaliado e resolvido.