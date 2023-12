A relação da Microsoft com o Linux tem mudado muito nos últimos anos, em especial graças ao Windows. Este passou a ser uma presença garantida e usada pelos utilizadores, mas agora parece ter atingido um novo patamar. Uma ferramenta da Microsoft dedicada à IA do Windows tem como requisito a presença do Linux instalado.

Microsoft abre as portas para o Linux

Há muito que a Microsoft mudou nos últimos anos, em especial na forma como lida com a concorrência mais direta. Abandonou uma postura de guerra aberta contra estes sistemas e empresas, para passar a suportá-los e até integrar estas propostas no seu sistema, o Windows.

Esta união está agora a ir mais longe, com algumas das apps que a própria Microsoft desenvolve a requerer a presença do Linux. Falamos do Windows AI Studio, uma nova ferramenta projetada para ajudar os programadores a integrar IA nas suas aplicações neste sistema.

Ferramenta do Windows com requisito único

Esta é oferecida como uma extensão do Visual Studio Code e está disponível para instalação imediata, com um requisito único. Falamos da presença do Ubuntu 18.04 ou posterior. Claro que a Microsoft não sugere a troca do seu sistema pelo Linux, mas refere que este podem chegar através da instalação do Subsistema Windows para Linux (WSL).

O VS Code funciona perfeitamente no Windows enquanto o WSL é usado como back-end, e isso parece ser o que acontece desta vez. A Microsoft construiu o WSL para ter interoperabilidade entre o seu sistema e o Linux, sem que os utilizadores tenham que passar por obstáculos desnecessários.

App de IA é apenas a primeira integração

Supondo que o WSL está configurado e a funcionar no Windows, ao que se soma o Ubuntu estar definido como padrão, o Windows AI Studio funcionará sem qualquer configuração adicional. A Microsoft revelou também que esta sua proposta requer a presença de uma GPU NVIDIA.

Esta é uma situação que deverá começar a ser muito mais frequente e que a Microsoft deverá potenciar no futuro. O Linux é um sistema cada vez mais importante e esta união com o Windows 11, mesmo que como requisito, mostra isso mesmo.