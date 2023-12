Com 2023 a chegar ao fim, a Cloudflare, publicou o seu relatório anual sobre as tendências e insights da Internet em 2023. Segundo os dados da empresa, o Google foi o serviço online mais popular do ano, seguido pelo Facebook, Apple, TikTok e YouTube. Há muito mais para descobrir, por isso venha conhecer o que aconteceu na Internet em 2023.

A Internet é um dos aspetos, se não, mais omnipresentes da vida moderna. O Year in Review da Cloudflare revelou que só em 2023 houve um aumento de 25% no tráfego global, sem sinais de desaceleração.

Este crescimento sublinha a dependência dos serviços de Internet para facilitar e sustentar sistemas e tarefas vitais, como apoiar economias digitais globais, permitir as operações de redes de saúde, manter a continuidade dos negócios para empresas e, por fim, conectando as pessoas às suas comunidades.

Alguns dos maiores destaques de 2023 da Internet incluem os seguintes pontos:

Serviço de Internet mais popular : o Google ficou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, seguido pelo Facebook (nº 2), Apple (nº 3) e TikTok (nº 4).

: o Google ficou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, seguido pelo Facebook (nº 2), Apple (nº 3) e TikTok (nº 4). Plataforma social mais popular : o Facebook ficou em primeiro lugar, superando o líder de 2022, TikTok (nº 2), seguido pelo Instagram (nº 3) e Twitter/X (nº 4).

: o Facebook ficou em primeiro lugar, superando o líder de 2022, TikTok (nº 2), seguido pelo Instagram (nº 3) e Twitter/X (nº 4). Serviço de IA generativa mais popular : OpenAI ficou em primeiro lugar nesta categoria emergente, seguida por Character AI (nº 2), Quillbot (nº 3) e Hugging Face (nº 4).

: OpenAI ficou em primeiro lugar nesta categoria emergente, seguida por Character AI (nº 2), Quillbot (nº 3) e Hugging Face (nº 4). Setor mais visado: Os atores de ameaças lançam ataques mais comuns contra organizações financeiras em todo o mundo.

Os atores de ameaças lançam ataques mais comuns contra organizações financeiras em todo o mundo. Ameaças cibernéticas mais comuns : Links enganosos e tentativas de extorsão encontradas em mensagens de e-mail maliciosas foram os dois tipos de ataque mais utilizados.

: Links enganosos e tentativas de extorsão encontradas em mensagens de e-mail maliciosas foram os dois tipos de ataque mais utilizados. Interrupções de Internet observadas: ocorreram mais de 180 interrupções de Internet em todo o mundo em 2023, em comparação com mais de 150 em 2022, muitas delas devido a paralisações regionais e nacionais de Conectividade com a Internet.

Estes dados e estas conclusões surgem do relatório Cloudflare Radar, uma ferramenta gratuita que permite a qualquer um visualizar tendências e insights globais na Internet.

O relatório é alimentado por dados da rede global da Cloudflare e dados agregados e anonimizados recolhidos pelo serviço de DNS público 1.1.1.1 da Cloudflare, usado como uma forma rápida e privada de navegar na Internet.