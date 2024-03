Dica: A sua conta do WhatsApp foi roubada? Esta é a forma mais rápida de saber

Com cada vez mais problemas de segurança e ataques a surgirem, em serviços como o WhatsApp e outros, é urgente controlar o acesso. Ainda que se tenha o máximo de cuidado, há situações que por vezes fogem do controlo dos utilizadores e as contas acabam por ser roubadas. No caso do WhatsApp há uma forma muito simples de saber se a conta foi roubada. Veja como é rápido.

A cada dia que passa somos confrontados com cada vez mais casos de contas roubadas e que depois são usadas para enganar outros utilizadores. Não é um processo complicado e na maioria das vezes recorre a alguma engenharia social, na qual mesmo os mais atentos acabam por cair.

Estas situações nem sempre são detetadas e acabam por estar assim muitos dias, semanas e até meses. No caso do WhatsApp este é um cenário recorrente e que, na verdade, pode ser controlado pelo próprio utilizador. É simples saber se a sua conta está a ser usada em outros dispositivos e até por quem não a devia estar a usar.

Para ajudar os utilizadores, a equipa de programadores deu a esta app uma ferramenta simples de usar, mas muito útil. Permite saber em que dispositivos a sua conta está registada e assim a ser usada, ou mesmo onde já esteve presente no passado recente.

Para a usar, e não precisa de ser apenas com uma suspeita de situação abusiva, devem abrir a app do WhatsApp. Aqui, na interface principal, devem carregar nos 3 pontos localizados à direita, o que abre o menu principal. A opção que procuram é a que tem o nome Dispositivos associados. De imediato podem ver onde a conta está a ser usada.

Com esta lista, que mostra também a hora a que a sessão foi iniciada, podem procurar dispositivos estranhos ou que não controlam. Esta é uma lista que apenas suporta um número limitado de dispositivos, como parte das regras do WhatsApp. Ao encontrarem um não autorizado, devem de imediato carregar sobre ele e depois escolher a opção Terminar sessão.

Como dissemos antes, esta é uma opção onde podem passar de forma frequente e avaliar os dispositivos registados. Caso detetem alguma situação anormal, devem de imediato terminar a sessão, colocando os atacantes fora da conta do WhatsApp. Podem também procurar nas conversas por mensagens estranhas enviadas aos contactos e assim saber o que foi feito no vosso nome.