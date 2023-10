Samsung pode terminar a colaboraÃ§Ã£o com a AMD e lanÃ§ar a sua prÃ³pria GPU personalizada

No mundo tecnológico a realidade de hoje pode não ser a realidade de amanhã... E as notícias do setor mostram como tudo muda num piscar de olhos. Nesse sentido, dados recentes mostram que a Samsung pode terminar a sua colaboração com a AMD, uma vez que terá planos para lançar a sua própria placa gráfica personalizada para dispositivos móveis.

Samsung pode acabar parceria com a AMD e ter a sua GPU

De acordo com as informações que constam nos últimos relatórios da indústria, parece que a colaboração entre a Samsung e a AMD pode ter os dias contados. Isto porque é referido que a marca sul-coreana terá planos para desenvolver a sua própria placa gráfica personalizada.

É ainda indicado que o desempenho abaixo do esperado da GPU para smartphones Xclipse 920, um chip de gráficos integrados que chegou com alguns modelos da linha Galaxy S21 e que é a primeira iGPU a usar a arquitetura RDNA 2 da AMD. Como tal, a Samsung viu-se 'forçada' a desenvolver a sua GPU personalizada.

Mesmo que tenha sido noticiado que supostamente as duas empresas tenham renovado o seu acordo, parece que essa mesma colaboração terá os dias contados. O leaker OreXda fez uma publicação sobre o assunto na sua conta da rede social X/Twitter e é indicado ainda que a Samsung tem o objetivo de conseguir a sua independência no ano de 2025 através do desenvolvimento dos seus chips gráficos para dispositivos móveis.

Os rumores referem ainda que a marca sul-coreana quer também crescer noutras áreas, como a da Inteligência Artificial e a dos carros inteligentes.