O LinkedIn, rede social para profissionais, realizou uma pesquisa que conclui, entre outros aspetos importantes, que "as competências necessárias para os empregos mudarão em pelo menos 65% até 2030" devido à inteligência artificial. E acaba de apresentar duas novas ferramentas neste segmento.

É muito importante ter em conta que, embora se fale muito sobre os empregos que a IA pode tirar, também estão a ser criadas novas oportunidades que não devem ser perdidas de vista. Vale a pena recordar que, há apenas um mês, vimos as ofertas de emprego relacionadas com o ChatGPT no LinkedIn aumentarem 21 vezes em menos de um ano.

Os departamentos de RH são fundamentais

Para ajudar as empresas a prepararem-se para as mudanças, o LinkedIn diz que agora tem novas ferramentas assistidas por IA que visam impulsionar a contratação e o desenvolvimento de competências no setor da inteligência artificial.

As ferramentas são o Recruiter 2024 e o AI-Powered Coaching. Destinam-se aos departamentos de recursos humanos das empresas, para os apoiar nos seus processos de recrutamento. De acordo com os porta-vozes da rede social, uma coisa que notam é que os líderes empresariais estão a depositar toda a sua confiança nas suas equipas de RH (recursos humanos) e de recrutamento.

Nove em cada dez profissionais do setor consideram que o seu papel se tornou mais estratégico no último ano. Do mesmo modo, 61% afirmam que as suas organizações já iniciaram a formação em IA para incentivar a aprendizagem dos trabalhadores.

Além disso, 80% dos gestores de RH inquiridos pelo LinkedIn (com base em 29.937 profissionais de vários países do mundo) acreditam que a IA pode ajudá-los nas suas funções nos próximos cinco anos, permitindo-lhes concentrar-se em aspetos mais humanos das suas funções, como o reforço das relações com candidatos e colegas.

Novas ferramentas para se adaptar à mudança

Uma das novas ferramentas do LinkedIn é o Recruiter 2024, que permitirá aos recrutadores utilizar pesquisas em linguagem natural, como "Quero contratar um gestor de marketing sénior", e os modelos de IA do LinkedIn prometem ter melhorado para fornecer recomendações de candidatos de maior qualidade e a partir de um conjunto muito mais vasto de profissionais.

Outra nova funcionalidade é o LinkedIn Learning AI-Powered Coaching, um serviço de formação em tempo real para duas das competências mais procuradas em todos os tipos de empregos: liderança e gestão. Um profissional pode fazer uma pergunta sobre como melhorar a sua função e, antes de receber uma resposta, o LinkedIn faz-lhe perguntas para o ajudar a ir mais longe. Com tudo isto, os conselhos serão oferecidos "com base em centenas de horas de conteúdo dos instrutores do LinkedIn Learning".

Para os profissionais que querem aprender mais sobre inteligência artificial, o LinkedIn Learning também desbloqueou cursos de aprendizagem, que estarão disponíveis gratuitamente até 15 de dezembro de 2023.

Leia também...