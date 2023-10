PoderÃ£o sistemas inteligentes como o ChatGPT substituir os programadores?

Desde que o ChatGPT surgiu que rapidamente se tornou popular e aumentou significativamente o crescimento do interesse da população em relação às tecnologias de Inteligência Artificial. Mas sabemos que há o outro lado de tudo isto. E na nossa questão desta semana queremos que nos diga se, na sua opinião, poderão os sistemas inteligentes como o ChatGPT vir a substituir os programadores. Participe!

Poderão sistemas inteligentes como o ChatGPT substituir os programadores?

O ChatGPT da OpenAI abriu a caixa de pandora em relação aos sistemas de Inteligência Artificial e a todo o seu potencial, e também impacto, na vida e nas atividades do dia-a-dia da pessoa comum até às grandes empresas. E embora numa fase inicial as vantagens sejam mais do que muitas, a verdade é que aos poucos as notícias sobre esta área mostram o lado mais negro que estes sistemas podem ter a curto, médio e longo prazo.

Uma das grandes preocupações é, sem dúvida, as consequências que a IA pode trazer para o mercado de trabalho. Por exemplo, numa das nossas últimas questões, 70% dos leitores dizem recear que a Inteligência Artificial acabe com muitos postos de trabalho. E já são várias as notícias que mostram que muitas empresas já estão a substituir os seus trabalhadores por esta tecnologia inteligente.

Mas um dos campos onde esse receio é mais evidente é, de facto, na programação, uma vez que o ChatGPT e outros sistemas equiparados conseguem apresentar resultados de programação, como códigos para diferentes ações, o que facilita de forma significativa as tarefas daqueles que necessitam destes códigos, mas que não percebem nada do assunto. Já o CEO da Nvidia, Jensen Huang, havia dito que a IA poderá permitir que qualquer pessoa seja um programador.

Assim na nossa questão desta semana queremos que nos diga se, na sua opinião, poderão os sistemas inteligentes como o ChatGPT substituir os programadores. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Poderão sistemas inteligentes como o ChatGPT substituir os programadores? Sim, em praticamente todos os casos.

Apenas nalgumas situações.

Não, nunca. Ver Resultados Loading ... Loading ...

