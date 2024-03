Cuidado com a Coolfin! Banco de Portugal deixa um alerta

O Banco de Portugal alertou, hoje, que a Coolfin não está habilitada a exercer intermediação de crédito ou qualquer atividade financeira no país.

Esta sexta-feira, o Banco de Portugal lançou um alerta, em forma de comunicado:

O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua sob a designação 'Coolfin', através da página na internet acessível em www.coolfin.pt, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a intermediação de crédito.

A Coolfin apresenta-se na internet como um site de comparação de empréstimos.

Segundo o Banco de Portugal, "a atividade de intermediação de crédito, prevista na alínea j) do artigo 3.º e no artigo 4.º do Regime Jurídico dos Intermediários de Crédito (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho), está reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito, conforme o disposto no artigo 5.º daquele regime jurídico".

Assim, as listas das entidades autorizadas a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos pode ser consultada no Portal do Cliente Bancário.