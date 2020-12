Exynos 2100 consegue um desempenho superior ao Snapdragon 888 em testes

No início deste mês foi apresentado o novo processador topo de gama Snapdragon 888 da Qualcomm. Este chip promete um excelente desempenho sobretudo no segmento gaming e no campo 5G.

Mas agora um recente teste pôs à prova o processador Exynos 2100 e os resultados foram comparados aos do Snapdragon 888. E, curiosamente, o chip da Samsung conseguiu um desempenho superior.

Recentemente foi lançado o novo processador topo de gama Qualcomm Snapdragon 888, com foco no gaming e melhorias significativas no segmento 5G, na Inteligência Artificial e na fotografia e vídeo.

No entanto agora foram comparados os resultados de um teste Geekbench entre este novo processador e o Exynos 2100.

Exynos 2100 consegue um desempenho superior ao Snadragon 888

De acordo com os números divulgados pela Qualcomm, no Geekbench, plataforma que mede o poder dos processadores nos smartphones, o Snapdragon 888 conseguiu obter a pontuação de 1.135 no teste de um núcleo e 3.794 no teste multi-core.

Mas agora os testes realizados a um possível Galaxy S21+, equipado com um Exynos 2100 da Samsung, revelaram que este processador consegue um resultado superior.

Os valores foram divulgados pelo leaker Ice Universe, na sua conta do Twitter.

O equipamento dos testes surge como Samsung SM-G996B, que poderá ser então o Galaxy S21 (SM-G99), na variante Plus (6).

De acordo com a imagem, o processador da Samsung consegui uma pontuação de 1.089 no teste de um núcleo e 3.963 em multi-core. E é sobretudo neste último que os valores despertam atenção. Era comum o Exynos ficar abaixo dos processadores da Qualcomm, mas agora parece que isso poderá mudar.

No entanto, um outro teste no Geekbench do suposto Xiaomi Mi 11 com Snapdragon 888, já mostra valores mais animadores, de 1.135 em single-core e 3.818 em multi-core.

No entanto ainda é muito cedo para análises concretas e definitivas, não estando assim reunidas todas as condições para dar a taça a algum processador.

Tanto a Samsung como a Qualcomm devem ainda aprimorar o desempenho dos seus componentes, e assim que os smartphones foram saindo equipados com estes SoC, conclusões mais fiáveis podem depois ser tiradas.

