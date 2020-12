Renault TWINGO Electric: O elétrico mais barato chega a Portugal em janeiro

O Renault TWINGO Electric está a escassas semanas de chegar à Rede de Concessionários. O automóvel elétrico mais acessível à venda em Portugal será comercializado com os níveis de equipamento Zen e Intens.

Há quase 30 anos que o Renault TWINGO não para de se reinventar e o lançamento de uma versão 100% elétrica é a mais recente novidade. Chega à Rede de Concessionários já no próximo mês de janeiro de 2021 e com o estatuto do mais barato automóvel elétrico à venda em Portugal!

Renault TWINGO Electric: Disponível nas versões ZEN e Intens

Versão ZEN

O Renault TWINGO Electric será comercializado com dois níveis de equipamento. A versão ZEN, de entrada de gama, estará disponível para clientes particulares, pelo valor de 22.200€. Os clientes empresariais, por beneficiarem da dedução integral do valor do IVA, podem adquirir a versão entrada de gama por pouco mais de 18.000€.

O nível de equipamento ZEN integra, entre outros itens, o ar condicionado automático, os bancos traseiros com rebatimento 50/50, o elevador de vidro elétrico com função impulsional do lado do condutor, o limitador de velocidade, o porta luvas fechado, o sistema multimédia Easy Link de 7 polegadas com replicação smartphone, os retrovisores elétricos da cor da carroçaria, os sensores de chuva e luminosidade ou o volante em couro regulável em altura.

Intens

Por mais 1.000€ em relação à versão entrada de gama, o Renault TWINGO Electric Intens é enriquecido com equipamentos como o sistema Easy Link 7 de 7 polegadas com navegação, o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro + câmara de marcha-atrás, o regulador e limitador de velocidade, o banco do passageiro rebatível “one touch“, a bagageira modulável, os vidros traseiros sobreescurecidos e as jantes em liga leve de 15 polegadas.

O Renault TWINGO Electric com o nível de equipamento Intens estará disponível, para clientes particulares, pelo valor de 23.200€. Já os clientes empresariais, por beneficiarem da dedução integral do valor do IVA, podem adquirir a versão entrada de gama por cerca de 19.000€.

O Renault Twingo Electric para além de ser uma proposta imbatível nos custos de utilização, também reivindica o melhor raio de viragem do mercado (uma caraterística tão importante nas manobras na cidade) e graças à bateria de 22 kWh oferece uma autonomia de 270 quilómetros em ciclo WLTP City e de 190 quilómetros no ciclo WLTP Completo (225 quilómetros com utilização do modo Eco). O suficiente para uma semana de utilização sem carregamentos, para quem percorre uma média de 30 quilómetros diários.

