Novo Renault TWINGO Electric vai custar apenas 22 200€

A pandemia por COVID-19 tem tido um impacto muito negativo na economia. No entanto, as fabricantes de segmento automóvel têm continuado a sua aposta na inovação e também no segmento da mobilidade elétrica. Em julho o Grupo Renault revelou que o Renault Zoe bateu recordes de encomendas e vendas na Europa.

A marca prepara-se agora para lançar o novo TWINGO Electric que custa menos 10.000 euros do que o Renault Zoe.

Renault TWINGO Electric: Bateria de 22 kWh e autonomia de 270 quilómetros

No site oficial da Renault já é possível proceder à configuração do novo TWINGO Electric. Este novo veículo vais custar apenas 22.200 euros (com bateria incluída) e, claro, pouco mais de 18.000 euros para clientes empresariais (por beneficiarem da dedução integral do valor do IVA).

O TWINGO Electric é mais uma proposta da Renault que beneficia da experiência de mais de uma década da marca na mobilidade zero emissões. A plataforma da versão elétrica é a mesma das existentes versões a gasolina. A plataforma do Twingo foi concebida para poder receber versões 100% elétricas.

O novo elétrico da fabricante francesa vem com bateria de 22 kWh que oferece uma autonomia de cerca de 270 quilómetros em ciclo WLTP City e de 190 quilómetros no ciclo WLTP Completo (225 quilómetros com utilização do modo Eco). Para quem percorrer uma média de 30 quilómetros diários, terá bateria para uma semana (sem carregamentos).

Destaque ainda para a rapidez de carregamento, uma vez que carrega até quatro vezes mais depressa do que os seus concorrentes, nos postos de carregamento mais frequentemente encontrados no espaço público.

Uma referência final para o facto de os mais recentes serviços conectados desenvolvidos para a gama também estarem disponíveis no TWINGO Electric. Estes incluem ainda as funções específicas dos automóveis elétricos Renault que facilitam a vida do condutor.

