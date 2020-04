Apple lança novo iPhone SE por 499 euros

Tal como era esperado, a Apple lançou agora o novo iPhone SE. Este novo equipamento vai praticamente ao encontro de todos os rumores. Ecrã de 4,7 polegadas Retina HD, processador A13 Bionic, câmara Grande angular de 12 MP, Touch ID várias novidades que, até ficaram um pouco além das melhores previsões no que toca aos sensores. Um iPhone 8 adaptado ao SE 2020.

Pelo preço a começar nos 499 euros, o iPhone SE vem alguns trunfos, mas só o poderá reservar a partir das 13:00 do dia 17/4.

Novo iPhone SE

A Apple anunciou oficialmente o novo iPhone SE, um iPhone de baixo custo que custa 499 euros para uma versão com 64 GB de armazenamento. Conforme podemos perceber, tem a mesma forma básica e aparência do iPhone 8, o que significa que possui um ecrã de 4,7 polegadas, molduras grandes na parte superior e inferior e um botão home com Touch ID. É um design que se mantém consistente desde o iPhone 6, que torna o iPhone SE essencialmente a quinta geração do mesmo visual.

Está disponível para pré-encomenda nesta sexta-feira, 17 de abril, e será lançado no dia 24 de abril. Haverá um modelo de 128 GB oferecido por 549 euros e um modelo de 256 GB por 669 euros. Como outros iPhones, ele virá com um ano grátis do serviço Apple TV Plus. Em termos de cores virá em preto, branco e vermelho.

O iPhone SE é essencialmente um iPhone 8 com uma câmara e um processador melhores – e um preço mais baixo. Assim, embora seja um design relativamente antigo, este iPhone SE possui o chip A13 Bionic da Apple, o mesmo que está disponível nos modelos mais recentes do iPhone 11 e 11 Pro.

Características: