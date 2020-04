COVID-19: Enfermeiro português cria “clamp” para ventiladores

Numa “guerra” sem precedentes, contra um inimigo desconhecido, percebemos que há muito material fundamental no combate à pandemia. Os equipamentos de proteção individual são dos mais solicitados, pelas mais diversas entidades, mas há outras necessidades.

Um enfermeiro português criou um dispositivo para ventiladores que ajuda no combate à COVID-19. O dispositivo pode ser produzido por quem tenha impressoras 3D.

Chama-se Mário Gomes, é enfermeiro e, juntamente com makers e em co-autoria com o colega da marinha Márcio Pereira, criaram um dispositivo para ventiladores, procurado em todo mundo, para evitar que o ar expirado pelos doentes contamine os profissionais de saúde. O modelo em ficheiro informático foi criado em apenas 48 horas, com a ajuda de um amigo, impresso, e, no espaço de uma semana, disponibilizado aos profissionais de saúde que o solicitaram, a custo zero, refere a informação publicada no site da Ordem dos Enfermeiros.

Clamp pode ajudar a salvar vidas

Em declarações, o enfermeiro refere que…

Na minha preparação para esta situação pandémica, reparei que não existia disponível equipamento adequado, de manuseio e fácil acesso, que garantisse, em simultâneo, a segurança do procedimento, do utente e do profissional

Em causa está o processo de entubação pela traqueia, de pessoas que vão ser ligadas ao ventilador, um procedimento que numa doença altamente infeciosa tem de ser realizado assegurando o total bloqueamento da passagem de ar contaminante do doente para o exterior, pelo que é indispensável o recurso a um ‘clamp’.

O modelo, que pode ser impresso com recurso a impressoras de tecnologia 3D, pode ser descarregado aqui. Segundo informações do autor, já foram produzidas e distribuídas 12 mil peças distribuídas, a custo zero.

Publicado por Márcio Pereira em Quarta-feira, 25 de março de 2020

Contactado pelo Pplware, Mário Gomes refere que este projeto “É o resultado de um grupo vasto de pessoas! Desde eu e o Márcio Pereira que desenvolvemos o modelo até aos fantásticos makers voluntários que estão a imprimir e distribuir gratuitamente!”

