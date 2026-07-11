China consegue recuperar foguetão! Liderança espacial de Elon Musk ameaçada

A empresa espacial estatal da China alcançou um marco histórico ao aterrar com sucesso o propulsor de um foguetão orbital Longa Marcha numa plataforma marítima. Este feito coloca a nação asiática no caminho direto para competir com a tecnologia de reaproveitamento da SpaceX.

Nova estratégia de recuperação chinesa

A Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC) demonstrou que está pronta para rivalizar com a SpaceX ao tentar recuperar e reutilizar os seus propulsores ainda este ano.

No entanto, ao contrário da empresa de Elon Musk, que utiliza pernas de aterragem hidráulicas, o método chinês baseia-se numa rede suspensa numa grande estrutura a bordo de um navio para capturar o veículo.

Esta abordagem exige uma precisão extrema, dependendo de sensores de alta tecnologia e de sistemas de orientação altamente sofisticados.

A rivalidade com a Starlink

Atualmente, a SpaceX domina o setor graças à frota de foguetões Falcon 9, que sustenta a rede de satélites Starlink e serve clientes de peso como a NASA.

A capacidade da China de reutilizar os seus lançadores irá reduzir drasticamente os seus custos operacionais, permitindo-lhe oferecer serviços de lançamento muito mais baratos a países aliados.

Devido às restrições de segurança nacional, a China não competirá diretamente no mercado ocidental, mas as suas futuras constelações de satélites poderão desafiar a Starlink em regiões como o Médio Oriente e o Sudeste Asiático.

Corrida global pelos foguetões reutilizáveis

Enquanto a SpaceX tenta avançar com a gigantesca Starship, cujo próximo teste de voo orbital está iminente, outras empresas norte-americanas correm contra o tempo.

A Blue Origin, de Jeff Bezos, já conseguiu recuperar propulsores, embora tenha sofrido contratempos recentes com uma explosão na plataforma de lançamento.

Outras empresas, como a Rocket Lab e a Stoke Space, também desenvolvem os seus próprios veículos reutilizáveis, o que demonstra que o futuro da exploração espacial dependerá obrigatoriamente da redução de custos operacionais.

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