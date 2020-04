Funcionários e empresas depararam-se com um novo panorama e dinâmica de trabalho. Devido à pandemia da COVID-19, o regime de teletrabalho implementou-se massivamente. Atualmente, a maioria dos trabalhadores encontram-se nas suas casas, com o seu escritório montado algures entre a sala de estar e a cozinha.

Apesar de ser um conceito novo para várias pessoas, muitos parecem estar agradados com esta nova forma de trabalho, encontrando diversas vantagens e benefícios.

Assim, questionámos os leitores se deveriam as empresas considerar o teletrabalho mesmo depois da pandemia, e hoje trazemos os resultados.

Deveriam as empresas considerar o teletrabalho mesmo depois da pandemia?

No âmbito desta questão, obtivemos 3.727 respostas, e após termos encerrado as votações, concluímos, sem qualquer dúvida, que a maioria dos leitores, com 89%, defende que SIM, as empresas deveriam considerar o teletrabalho mesmo depois da pandemia (3.318 votos).

Por outro lado, apenas uma pequena fatia dos leitores, com 11%, não defende que as entidades empregadoras dêem continuidade a este regime, depois que toda a crise da COVID-19 tenha passado (409 votos).

Resultados em gráfico

Sobre o teletrabalho, através das nossas questões colocadas aos leitores, numa primeira fase percebemos que 65% se encontra a trabalhar a partir de casa.

Estando a trabalhar a partir de casa, espera-se que os trabalhadores recorram às diversas ferramentas de trabalho. Nesse sentido, apurámos que o Microsoft Teams é a plataforma mais utilizada, o que também justifica o aumento de 1.000% em videochamadas efetuadas durante o mês de março de 2020.

Muitos trabalhadores e chefias estão, pela primeira vez, a ter contacto com ferramentas para realizar trabalho a partir de casa. Por essa razão, já aqui deixámos um kit de iniciante, com a lista de recursos úteis para começar já o seu regime de teletrabalho e também algumas sugestões de plataformas de videoconferência.

Aproveite o tema e responda também à nossa questão desta semana.

Questão desta semana: Considera que a rede 5G pode ser prejudicial à saúde? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.