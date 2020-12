2021 traz novas tendências para o mercado das aplicações móveis

O ano que agora termina mudou significativamente a forma como usamos a internet e as aplicações em geral. Apesar de ser uma transformação forçada pela pandemia, a verdade é que hoje usamos e usufruímos de apps como nunca antes o havíamos imaginado. A chegada de 2021 pressupõe que se façam os primeiros balanços e retrospetivas relativas ao ano de 2020, mas também são muitos os que olham com expectativa para o novo ano e arriscam se debruçar sobre aquelas que consideram que serão as tendências no novo ano.

Assim, a indústria das aplicações para smartphones não foge à regra e, como tal, já estão a ser indicadas algumas aplicações que poderão ser tendência ou alvo de maior número de downloads por parte dos utilizadores de dispositivos móveis.

Estar ligado mais tempo, usar serviços de entrega em casa, trabalhar ou estudar remotamente. Estes são cenários que vieram para ficar. Então, para ajudar e alavancar estas realidades, começam a aparecer aplicações que são uma mais-valia.

Aplicações de e-wallets

As e-wallets, ou carteiras eletrónicas, vieram revolucionar os métodos de pagamento. Longe vai o tempo em que tínhamos de pagar tudo em dinheiro físico, período antecedido pelo advento dos cartões de crédito e de débito. Atualmente, estes mesmos cartões de crédito e débito estão, de uma forma ou de outra, integrados aos diversos dispositivos.

Com as e-wallets, carteiras online que permitem fazer transações como transferências ou pagamentos a partir de um simples dispositivo móvel, tudo fica mais simplificado. Quer fazer uma compra online? E por que não pagar uma fatura na aplicação?

Se a entidade que recebe permitir, pode fazê-lo com toda a comodidade. Segundo dados da eMarketeer, 36% dos utilizadores de smartphones à escala mundial usarão uma app para pagamentos. PayPal, EcoPayz e Skrill são exemplos de marcas que se destacam neste setor.

Jogos

É um fã de jogos para dispositivos móveis? Então decerto que está constantemente atento às tendências e ao próprio ranking de downloads no seu smartphone ou tablet. São vários os jogos que habitualmente causam furor, muitos deles gratuitos e que acabam por se tornar uma tendência global.

Afinal, quem não se lembra da febre causada por Pókemon Go quando o jogo foi lançado? Um verdadeiro fenómeno, assim como títulos como o PUBG ou o Clash Royale. Por outro lado, diversos jogos de sorte e azar presentes em plataformas de casino online também podem ser jogados nas aplicações.

Com o crescimento do setor que acontece de forma exponencial, diversos títulos, especialmente de caça-níqueis, têm surgindo com frequência. Alguns dos títulos incluídos entre os melhores slots online são Gonzo’s Quest, que conta com gráficos em 3D e efeitos sonoros bastante interessantes, e Book of Ra Deluxe, que traz uma mistura de Indiana Jones com temática egípcia.

Como vemos, a indústria dos jogos aposta em variedade e tecnologias que tragam cada vez mais imersão aos jogadores, como elementos em 3D. Tal investimento na área tecnológica demonstra que a otimização de produtos e serviços para as aplicações é apenas mais um passo que está a ser dado de forma natural por este setor.

Apps de serviços de streaming

Com diversos serviços a eclodir no mercado, o setor de streaming, que tem como expoentes empresas como Netflix, HBO e Amazon Prime, cresceu bastante no ano de 2020. A tendência é que esta trajetória ascendente se mantenha em 2021, com todas as plataformas a esforçarem-se para otimizarem as suas aplicações e plataformas, além de melhorarem e diversificarem as suas ofertas em termos de conteúdo.

Seguramente que este caminho será o mote para o seu sucesso e a projeção que têm no mundo todo. Como tal, otimizar os seus serviços para dispositivos móveis é fundamental, o que faz com que estas empresas continuem a aprimorar o serviço que disponibilizam aos seus clientes.

Aplicações associadas à Internet das Coisas

A Internet das Coisas, ou Internet of Things, em inglês – com a sigla “IoT” –, diz também respeito à interligação entre diversos objetivos eletrónicos com relações muita vezes intermediadas pelas aplicações. Por exemplo, podemos ter estas apps em smartwatches que precisam de aplicações para gerir dispositivos.

Este é um exemplo do uso de aplicações associado à Internet das Coisas. Existe uma grande convicção de que a indústria das tecnologias está a colocar cada vez mais soluções deste tipo no mercado para responder à procura dos clientes. Neste sentido, desenvolver e melhorar as apps já existentes é algo essencial, até como forma de se destacar dentro do mercado.

Em suma, a conjuntura verificada em 2020 no setor ajuda-nos a perspetivar um novo ano em que os hábitos de consumo não deverão mudar radicalmente, mas, como em todos mercados, a exigência dos consumidores será cada vez maior, fazendo com que melhorias nas aplicações sejam uma constante.