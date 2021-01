Jogos grátis no PS Plus para fevereiro

Fevereiro está mesmo ao virar da esquina, que é o mesmo que dizer, ao virar do fim de semana. Com a chegada de novo mês, chegam também novos jogos ao serviço da Playstation, Playstation Plus.

Nós já os conhecemos. Venham ver quais são.

Janeiro já nos está a deixar e com a chegada do segundo mês do ano, chegam também os segundos reforços do serviço Playstation Plus, da Sony Playstation.

A lista de jogos que vai engrossar o catálogo do Playstation Plus já é conhecida pelo que, todos os que tenham uma subscrição válida do serviço, poderão fazer download dos seguintes jogos, durante o próximo mês.

Destruction AllStars

Tal como aqui anunciámos, Destruction AllStars vai chegar ao Playstation Plus.

Destruction AllStars é um frenético jogo multijogador de ação desportiva, no qual os jogadores correm e lutam montados nos seus bólides. Uma espécie de Destruction Derby moderno. Nas arenas de Destruction AllStars, os jogadores terão de acumular destruições atrás do volante ou a pé.

Destruction AllStars estará disponível apenas para PlayStation 5 e os subscritores do PlayStation Plus poderão descarregá-lo, sem custos adicionais, entre 2 de fevereiro, data em que o jogo é lançado, e o próximo dia 5 de abril.

Concrete Genie

Desenvolvido em exclusivo para a PlayStation 4 pelo estúdio PixelOpus, Concrete Genie proporciona aos jogadores a oportunidade de embarcar numa jornada pessoal e comovente, e assumir o papel do jovem Ash, que sofre de bullying e vive isolado.

É apenas com a descoberta de que consegue dar vida às suas pinturas que as coisas se tornam mais entusiasmantes.

O jogo estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 4, entre 2 de fevereiro e o próximo dia 1 de março.

Control: Ultimate Edition

De 2 de fevereiro a 1 de março, quem tiver uma subscrição válida de Playstation Plus, poderá ainda descarregar Control: Ultimate Edition (para a Playstation 4 e para a Playstation 5), que contém o jogo principal e todas as expansões lançadas anteriormente.

No jogo, uma presença corruptora invadiu o Federal Bureau of Control (FBI) e os jogadores terão de conseguir parar essa ameaça. O mundo será a sua arma numa luta épica para aniquilar um inimigo ameaçador em ambientes profundos e imprevisíveis.

Adicionalmente, em fevereiro, os subscritores do PlayStation Plus poderão ainda continuar a descarregar de forma gratuita o título Dawn Of Fear, desenvolvido no âmbito da iniciativa PlayStation Talents. Este é um jogo de terror onde Alex volta para casa depois de ouvir uma notícia trágica: a sua madrasta cometeu suicídio. Os jogadores terão de gerir os seus recursos, e resolver quebra-cabeças enquanto exploram a sua casa antiga para descobrir a verdade.