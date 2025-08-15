Que comecem as danças com Just Dance 2026 Edition

Já foi anunciado o próximo jogo Just Dance. Recentemente, foi revelado quando é que Just Dance 2026 Edition, o próximo título da série musical, será lançado para a Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Just Dance 2026 Edition encontra-se na sua fase final de desenvolvimento pela Ubisoft, e a sua data de lançamento já foi dada a conhecer. Dia 14 de outubro de 2025 será o dia J, de Just Dance e podem acreditar que com o jogo, virá certamente muita música e ritmo.

A Edição Just Dance 2026 continua, como os jogos anteriores, a ser uma forma extremamente divertida e bem disposta de reunir a família e amigos e participar em grandes sessões de dança e ritmo.

Porquê ir a uma discoteca se poderemos converter a nossa casa numa? Este parece o mantra de Just Dance e a Just Dance 2026 Edition apresenta cerca de 40 novas faixas bastante apreciadas, de sucessos recentes e clássicos intemporais.

Podem ver de seguida a lista dos principais destaques de Just Dance 2026 Edition:

APT. By ROSÉ & Bruno Mars

Houdini by Dua Lipa

Counting Stars by OneRepublic

Hung Up by Madonna

All Star by Smash Mouth

No entanto, mais que apenas uma atualização de músicas, Just Dance 2026 também irá apresentar novas opções de jogabilidade:

O modo Party permite que os jogadores dancem no modo solo, cooperativo ou entre na competição: Dance com até 6 jogadores no modo multiplayer local. Forme sua equipe para uma competição de dança imprevisível no novo Modo Party! Modo Desafio para provar quem dança melhor!



O modo Camera Controller para experiências solo sem usar as mãos. Usando o aplicativo Just Dance Controller, os jogadores podem transformar a câmera do celular em uma ferramenta de reconhecimento de movimento de corpo inteiro e tentar alcançar níveis mais altos de precisão enquanto dançam.

O modo multijogador local também está disponível para até 6 jogadores, e os dançarinos mais competitivos podem provar quem tem os melhores passos no Modo Desafio. Jogadores que possuem todas as edições do Just Dance de 2023 a 2026 terão seu conteúdo exibido junto, facilitando a diversão. Um mês de acesso gratuito ao Just Dance+, o serviço de streaming por assinatura, também será concedido com cada cópia do Just Dance Edição 2026.

Just Dance 2026 Edition será lançado a 14 de outubro deste ano, para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X.