Que comecem as danças com Just Dance 2026 Edition
Já foi anunciado o próximo jogo Just Dance. Recentemente, foi revelado quando é que Just Dance 2026 Edition, o próximo título da série musical, será lançado para a Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X.
Just Dance 2026 Edition encontra-se na sua fase final de desenvolvimento pela Ubisoft, e a sua data de lançamento já foi dada a conhecer. Dia 14 de outubro de 2025 será o dia J, de Just Dance e podem acreditar que com o jogo, virá certamente muita música e ritmo.
A Edição Just Dance 2026 continua, como os jogos anteriores, a ser uma forma extremamente divertida e bem disposta de reunir a família e amigos e participar em grandes sessões de dança e ritmo.
Porquê ir a uma discoteca se poderemos converter a nossa casa numa? Este parece o mantra de Just Dance e a Just Dance 2026 Edition apresenta cerca de 40 novas faixas bastante apreciadas, de sucessos recentes e clássicos intemporais.
Podem ver de seguida a lista dos principais destaques de Just Dance 2026 Edition:
- APT. By ROSÉ & Bruno Mars
- Houdini by Dua Lipa
- Counting Stars by OneRepublic
- Hung Up by Madonna
- All Star by Smash Mouth
No entanto, mais que apenas uma atualização de músicas, Just Dance 2026 também irá apresentar novas opções de jogabilidade:
- O modo Party permite que os jogadores dancem no modo solo, cooperativo ou entre na competição:
- Dance com até 6 jogadores no modo multiplayer local.
- Forme sua equipe para uma competição de dança imprevisível no novo Modo Party!
- Modo Desafio para provar quem dança melhor!
- O modo Camera Controller para experiências solo sem usar as mãos. Usando o aplicativo Just Dance Controller, os jogadores podem transformar a câmera do celular em uma ferramenta de reconhecimento de movimento de corpo inteiro e tentar alcançar níveis mais altos de precisão enquanto dançam.
O modo multijogador local também está disponível para até 6 jogadores, e os dançarinos mais competitivos podem provar quem tem os melhores passos no Modo Desafio. Jogadores que possuem todas as edições do Just Dance de 2023 a 2026 terão seu conteúdo exibido junto, facilitando a diversão. Um mês de acesso gratuito ao Just Dance+, o serviço de streaming por assinatura, também será concedido com cada cópia do Just Dance Edição 2026.
Just Dance 2026 Edition será lançado a 14 de outubro deste ano, para Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X.