Becoming Saint, um RTS muito católico

Encontra-se em desenvolvimento o titulo de estratégia, Becoming Saint. Trata-se de um RTS, cuja ação decorre na Itália do Século XIV.

A Itália medieval do Século XIV é o palco deste jogo de estratégia dos Open Lab Games. Becoming Saint é um jogo de estratégia em tempo real sobre fé, conquista e escolhas (às vezes questionáveis), e chega ao Steam a 15 de julho.

Estamos em Itália em pleno século XIV e uma nova Santa surge. Isto vem mexer com o Status Quo e o Papa de então, exige a sua cabeça numa bandeja. Os líderes das principais cidade-estado italianas encolhem-se de medo e pavor de se tornarem nos próximos alvos dos exércitos que a Santa tenha reunido. Freiras mercenárias, cantores bêbados ou outro e qualquer grupo fanático que a Santa tenha reunido.

Cabe ao jogador escolher a sua forma de agir. Defenderá o pacifismo ou liderará o seu próprio culto como se de um nobre maquiavélico se tratasse? O jogador vai poder escolher os seus princípios e doutrinas, selecionando as suas unidades e aproveitar o fervor religioso dos seus seguidores para converter e conquistar o máximo de cidades-estados possível, abrindo caminho para a Santidade.

As escolhas e decisões feitas pelo jogador definirão as suas características políticas e espirituais, o que por sua vez, terá impacto nos seguidores, na economia e na conversão ao longo do jogo. Cada jogada apresentará dilemas morais, culturais e religiosos diferentes, criando vários caminhos diferentes.

Será possível, desbloquear e recrutar até 16 unidades diferentes com base nas suas doutrinas, sendo que cada uma tem os seus pontos fortes e fracos, com habilidades especiais contra certos inimigos. Cada qual terá ainda as suas próprias sinergias com outras unidades, reforçando os seus poderes efetivos.

Em Becoming Saint, o terreno pode ser usado a nosso favor para ganhar vantagem. Saber usá-lo pode ser a diferença entre vitória ou derrota sendo importante aplicar uma estratégia infalível contra os seus adversários que tenha o terreno como base.

No jogo, vai ainda haver o conceito de benção, permitindo aos jogadores abençoar as suas unidades e amaldiçoar os seus inimigos com poderes santos.

“Becoming Saint é um jogo agridoce com tanto e comédia como de tragédia: através do seu estilo artístico distinto, o nosso jogo tenta dar vida às histórias dos pobres, dos desafortunados e dos rebeldes”, explicou Pietro Polsinelli, Diretor de Jogo da Open Lab Games. “Tenta retratar a luta de classes e o confronto, presentes também na religião, com um tom leve: conflitos, decisões imprudentes, julgamentos questionáveis, adicionados a animações e personagens engraçados!”

Becoming Saint será lançado a 15 de julho, no Steam para PC.