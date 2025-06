Governo dá apoio para a troca de táxis “tradicionais” por elétricos

O Governo, através do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), lançou um novo concurso público destinado ao setor do táxi, no valor de um milhão de euros, para incentivar a aquisição de viaturas elétricas e promover a digitalização da atividade.

O aviso, inserido no âmbito do Fundo para o Serviço Público de Transportes, representa o dobro da verba inicialmente prevista para 2024 e insere-se na estratégia nacional de descarbonização e modernização do transporte público individual.

Apoio para aquisição de táxis elétricos abrange 2 áreas:

Descarbonização

5 000 euros por veículo elétrico adquirido, subindo para 6.000 euros nos territórios de baixa densidade;

6 000 euros de incentivo para o abate de veículos antigos com mais de 10 anos;

Comparticipação até 750 euros (75%) para instalação de equipamentos de carregamento;

O apoio é atribuído até ao limite de 10 táxis ou 100 000 euros por beneficiário.

Digitalização

Comparticipação de 50% até ao máximo de 5 000 euros por beneficiário para aquisição de taxímetros, impressoras de faturas, aplicações eletrónicas e dispositivos para emissão digital de recibos.

O concurso privilegia os concelhos com menor densidade populacional e maior défice de oferta de transportes públicos, com uma majoração específica de 1 000 euros para viaturas com licença emitida nesses territórios.

Este reforço insere-se nos compromissos do Governo para acelerar a transição energética, fomentar a inovação tecnológica e melhorar o serviço prestado à população, em todo o território nacional.