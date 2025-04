O “novo” PAC-MAN está prestes a chegar com Shadow Labyrinth

Shadow Labyrinth, a nova e mais sombria versão de PAC-MAN, tal como aqui assinalámos, está a caminho e a data oficial de lançamento já é conhecida.

Tal como aqui tivemos oportunidade de revelar, Shadow Labyrinth é um jogo de plataformas 2D que apresenta uma nova e mais radical visão de PAC-MAN.

Este jogo, além da novidade que apresenta em relação à sua jogabilidade, pode bem vir a representar um ponto de viragem na jogabilidade os jogos do famoso "comedor de pontos".

O trailer mais recente de Shadow Labyrinth, que mostramos acima, destaca uma jogabilidade nunca antes vista em jogos PAC-MAN.

O trailer representa ainda um primeiro olhar sobre o modo poderoso que os jogadores desbloqueiam à medida que progridem no jogo, onde assumem a forma de um enorme mech robótico chamado GAIA. GAIA inflige danos devastadores aos inimigos e nivela o campo de jogo para batalhas com alguns dos chefes mais epicamente enormes do videojogo.

GAIA é a mais recente revelação de vários modos de jogo, juntamente com o rápido e ágil combate corpo a corpo Swordsman No.8 e o modo Mini PUCK que permite aos jogadores andar por caminhos e explorar pequenas áreas no estilo PAC-MAN clássico.

Como ponto de partida, Shadow Labyrinth coloca os jogadores no papel de outra personagem como protagonista, um guerreiro chamado Espadachim Nº 8, mas com o misterioso e familiar companheiro amarelo PUCK ao seu lado. O papel de PUCK é o de guia e guardião, que ensina aos jogadores que o seu objetivo neste mundo traiçoeiro é escapar, para conseguir isso eles devem consumir tudo o que lhes espera na escuridão para sobreviver e se tornem ainda mais poderosos.

Ao longo do caminho, encontram inimigos cada vez mais desafiadores e quebra-cabeças com jogabilidade que com base em mecânicas de plataforma de ação 2D fluidas e verdadeiras com design inspirado nos videojogos modernos. Shadow Labyrinth oferece um vasto mundo cheio de labirintos para explorar enquanto os jogadores descobrem segredos aterrorizantes sobre o planeta e os seus habitantes.

O jogo apresenta uma narrativa envolvente, onde aventurar-se mais fundo no labirinto de um mundo começa a desvendar o mistério do planeta e o papel de PUCK. A rica história atrai uma inspiração mais ampla do que apenas PAC-MAN, onde é explorada uma biblioteca mais ampla da Bandai Namco de videojogos clássicos e amados que promete encantar os fãs com familiaridade e nostalgia por videojogos de categoria arcade clássicos.

Shadow Labyrinth está programado para ser lançado a 18 de julho de 2025, e já está disponível para reserva na PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.