Shadow Labyrinth, uma nova forma de ver Pac-man

Atrevo-me a afirmar que mais de 90% das pessoas que leem este artigo conhecem, ou sabem "quem" é o Pac-man. Pois bem, este ano, o famoso glutão criado na década de 80 do século passado, vai regressar com Shadow Labyrinth.

Shadow Labyrinth é, tal como não poderia deixar de ser, um jogo de plataformas 2D que nos revela um Pac-man como nunca o vimos antes. Trata-se de uma visão completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver.

Shadow Labyrinth coloca os jogadores no papel de outra personagem como protagonista, chamada de Swordsman No.8. Após os eventos introduzidos na curta animação Secret Level (vídeo abaixo indicado), os jogadores acordam num planeta alienígena ainda devastado pela guerra e inundado por ferozes monstros.

Rapidamente nos deparamos com Puck, uma figura misteriosa, mas reconhecível, que lhes ensina que o seu objetivo neste mundo traiçoeiro é escapar do próprio, e para conseguir isso, deve consumir tudo o que os espera na escuridão para sobreviver – e, finalmente, tornar-se o predador máximo do planeta.

Os jogadores atravessam um mundo repleto de labirintos onde monstros e novos quebra-cabeças (alguns facilmente reconhecíveis) irão desafiá-los a qualquer momento. Para se chegar ao final, os jogadores terão de dominar, tanto o combate fluido como a exploração dos cenários. Só desta forma, poderão descobrir novas habilidades cada vez mais poderosas e derrotar chefes desafiadores para descobrir o seu verdadeiro propósito.

À medida que os jogadores progridem através do Shadow Labyrinth e mergulham mais profundamente no labirinto deste mundo misterioso, vão descobrir os seus segredos e o porquê de Puck os ter escolhido para esta tarefa. Embora haja muito mais para revelar sobre esta nova aventura emocionante, os fãs mais astutos encontrarão os primeiros indícios de conexões com outros videojogos icónicos no trailer de revelação (ver mais acima).

Shadow Labyrinth chega este ano à Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam).