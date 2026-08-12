Theropods: aventura sem uma única palavra chega ao PC e em breve

Depois de uma década de desenvolvimento, Theropods, a ambiciosa aventura gráfica do estúdio independente Lost Token, tem finalmente data de lançamento marcada. O jogo apresenta uma abordagem cada vez mais rara na indústria: contar uma história completa sem recorrer a qualquer diálogo, legenda ou texto narrativo.

Um jogo sem palavras como Planet of Lana, e point'n click como Machinarium, Theropods chegará ao Steam, GOG e Epic Games Store no próximo dia 20 de agosto, apostando nessa abordagem cada vez mais rara na indústria: contar uma história completa sem recorrer a qualquer diálogo, legenda ou texto narrativo.

À primeira vista, Theropods parece uma clássica aventura pré-histórica repleta de dinossauros. No entanto, por detrás da sua estética retro esconde-se uma narrativa de ficção científica que acompanha uma jovem caçadora numa missão para libertar a sua tribo, capturada por um grupo de bárbaros. Durante a jornada, a protagonista cruza-se com um astronauta perdido cujo módulo espacial sofreu uma avaria. A partir desse encontro improvável nasce uma parceria que os levará através de territórios hostis habitados por predadores, tribos rivais e mistérios vindos das estrelas.

O grande elemento diferenciador de Theropods é a forma como o jogo comunica com o jogador. Em vez de recorrer a árvores de diálogo, longas conversas ou explicações escritas, a narrativa desenvolve-se através da mera observação. As expressões das personagens, os movimentos das criaturas e as alterações do ambiente funcionam como linguagem universal, permitindo compreender a história sem necessidade de palavras. Segundo os criadores, o objetivo sempre foi construir uma experiência acessível a qualquer pessoa, independentemente do idioma que fale.

A jogabilidade segue os princípios das clássicas aventuras point'n click, mas com uma forte aposta na lógica visual. Cada obstáculo funciona como um puzzle integrado no próprio cenário. Em vez de enfrentar diretamente os perigos, os jogadores terão de observar comportamentos, criar distrações, explorar objetos e descobrir formas inteligentes de evitar confrontos. Os dinossauros não são inimigos para derrotar, mas problemas para resolver.

O projeto tem também uma história de desenvolvimento pouco comum. Theropods nasceu originalmente durante uma game jam realizada em 2015, sob a forma de um pequeno jogo em Flash. A reação positiva dos jogadores levou a equipa a expandir o conceito através de uma campanha bem-sucedida no Kickstarter. O que começou como um projeto experimental acabou por evoluir para uma produção muito mais ambiciosa, construída ao longo de vários anos.

Grande parte desse tempo foi dedicada ao trabalho artístico. Todos os personagens, dinossauros e cenários foram desenhados manualmente e animados fotograma a fotograma antes de serem convertidos para pixel art. O resultado é um universo visual que combina o charme das aventuras gráficas clássicas com animações surpreendentemente fluidas e cinematográficas.

"Levou-nos dez anos a fazer Theropods e, honestamente, o jogo em que se tornou corresponde exatamente à razão para ter demorado tanto tempo", afirmaram os cofundadores da Lost Token, Kostas Skiftas e Sarah Duffield-Harding. Segundo os responsáveis, o estúdio poderia ter lançado rapidamente a versão criada em 2015, mas optou por reconstruir repetidamente a experiência até atingir a visão original de uma aventura inteiramente narrada através de imagem, movimento e som.

Embora não possua diálogos nem texto narrativo, Theropods será lançado com suporte para 103 idiomas nos menus e interface, permitindo que jogadores de praticamente qualquer mercado possam desfrutar da experiência sem barreiras linguísticas.

A banda sonora surge como outro dos pilares do projeto, misturando ritmos tribais com sintetizadores de inspiração científica para reforçar o contraste entre o mundo pré-histórico e os elementos de ficção científica que atravessam toda a narrativa.

Num mercado onde o foco recai frequentemente sobre experiências extensas e recheadas de diálogos, Theropods apresenta-se como uma proposta diferente: uma aventura visual que procura recuperar a magia da narrativa universal através da animação, da exploração e da imaginação do jogador. Se conseguir cumprir a promessa demonstrada ao longo dos anos de desenvolvimento, poderá afirmar-se como uma das mais originais aventuras independentes deste verão.