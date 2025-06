iOS 26 trará novas funcionalidades para as Mensagens, CarPlay e muito mais

Na próxima segunda-feira, pelas 18h (hora de Lisboa), a Apple revelará a maior reformulação visual do sistema operativo desde o iOS 7, a maior mudança de nome até à data e, mesmo que a “Apple Intelligence” não seja o centro das atenções, várias funcionalidades e melhorias serão apresentadas em todos os seus sistemas operativos. Agora surgiram novos "rumores" de novidades para o iOS 26.

Então... o que há de novo no iOS 26?

Bom, muitas novidades surgirão de certeza. Como de costume, a Apple deverá trazer mais de 100 novas entradas, desde melhorias a inovações.

Apesar do destaque estar no novo visual, há informações de que a Apple tem preparado discretamente melhorias em apps do dia a dia como Mensagens, Música, Notas e até CarPlay – algumas poderão ser anunciadas já na próxima semana.

Já são conhecidas várias novidades aguardadas para a WWDC25: nova interface, aposta nos videojogos e renomeação dos sistemas operativos. Mas nos bastidores, há também novidades mais discretas com potencial para marcar presença.

Com base em fontes anteriormente fiáveis, eis cinco funcionalidades que poderão ser reveladas com o iOS 26:

Mensagens

Com o iOS 26, diz-se que a Apple está a oferecer um sistema de tradução automática na aplicação Mensagens. Este sistema aplica-se tanto às mensagens recebidas como às enviadas. Isto pode ser útil para quem conversa com pessoas que falam uma língua diferente.

Já é possível premir longamente uma mensagem recebida e escolher a opção de tradução para que esta seja traduzida para o seu idioma (ou para outro idioma). Mas com o iOS 26, o processo será acelerado graças à tradução automática.

Ainda na aplicação Mensagens, diz-se que a Apple está a oferecer uma opção para criar sondagens nas discussões. Isto já está disponível em aplicações rivais como o WhatsApp e o Telegram.

Para além disso, a Apple Intelligence estaria envolvida, com IA que poderia criar automaticamente a estrutura da sondagem com base no contexto da conversa.

Música

Serão também introduzidas melhorias na aplicação Música e, mais especificamente, no ecrã de bloqueio.

Com o iOS 26, a reprodução de músicas poderá ter uma capa de álbum animada no ecrã de bloqueio. Isto já é uma realidade na aplicação Música.

Notas

No que diz respeito à aplicação Notas, a Apple está a oferecer a opção de exportar texto em Markdown.

O Markdown é uma linguagem de marcação que não terá grande significado para o público em geral, mas não deixa de ser uma funcionalidade interessante para algumas pessoas.

CarPlay

Por fim, o CarPlay vai modificar a sua interface para se adaptar às alterações que a Apple vai propor com o iOS 26.

Será uma forma de corresponder ao novo design proposto para o iPhone (iOS 26), iPad (iPadOS 26), Mac (macOS 26), Apple Watch (watchOS 26) e Apple TV (watchOS 26). Este será baseado no visionOS, o sistema operativo dos Apple Vision Pro.

WWDC25: o que podemos esperar para lá do iOS 26?

A Apple deverá anunciar grandes atualizações para iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e mais. Este ano, a inteligência artificial poderá ter um papel mais modesto, com o foco centrado no novo design e funcionalidades há muito desejadas, como melhor gestão de janelas no iPad.

A keynote será no dia 9 de junho. O Pplware, como é tradição, fará cobertura completa do evento.