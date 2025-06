NFC no iPhone vai além dos pagamentos: eis o que pode fazer com esta funcionalidade

A tecnologia NFC no iPhone vai muito além do Apple Pay: oferece funcionalidades que muitos utilizadores desconhecem. Com algumas configurações e tags NFC acessíveis, é possível otimizar o seu iPhone para várias tarefas quotidianas. Descubra algumas.

1. NFC permite partilhar dados do Wi-Fi facilmente

Todos já passámos pela situação de ler o pequeno autocolante na parte de trás do router enquanto a nossa visita suspira interiormente. Contudo, os iPhones tornam a partilha de credenciais Wi-Fi mais fluida, utilizando uma funcionalidade que recorre, em parte, ao NFC e Bluetooth.

Funciona da seguinte forma: quando alguém tenta ligar-se à sua rede Wi-Fi e o seu iPhone já está ligado, surgirá um aviso no seu ecrã a perguntar se deseja partilhar a palavra-passe. Basta clicar em "Partilhar" e o dispositivo da outra pessoa fica ligado - sem digitação, sem QR codes, sem erros.

Este processo é especialmente útil num agregado familiar ou escritório com múltiplos dispositivos. Desde que ambas as partes estejam nos contactos uma da outra e utilizem iOS, a funcionalidade opera sem falhas. É uma daquelas pequenas conveniências que nos faz esquecer que alguma vez precisámos de post-its com a informação do Wi-Fi.

2. Inicie atalhos e automações com um toque

É aqui que o NFC começa verdadeiramente a parecer magia. Se combinar tags NFC com a aplicação Atalhos no seu iPhone, pode automatizar todo o tipo de rotinas diárias. Basta aproximar o seu iPhone a uma tag para acionar Atalhos ou automações do iPhone.

Deseja que uma lista de compras surja quando está perto do frigorífico? Cole uma tag NFC no armário ao lado e associe-a a um Atalho que abre a sua aplicação de compras. Precisa de uma tag perto da sua cama para o ajudar a relaxar? Configure-a para desligar as luzes, ativar o modo "Não Incomodar" e definir o alarme da manhã de uma só vez.

Estas tags são económicas em lojas como a Amazon, e a sua configuração é surpreendentemente fácil. Tudo o que precisa de fazer é abrir a aplicação Atalhos, criar uma automação pessoal e selecionar NFC como trigger. Depois, digitalize a sua tag e escolha as ações que deseja que ela execute.

️ 3. Troque contactos instantaneamente com o NameDrop (que usa NFC)

Poucas coisas são tão frustrantes como registar incorretamente o número de telefone de alguém - seja para um encontro ou para trabalho. A Apple lançou uma nova funcionalidade no iOS 17 que ajuda a mitigar essa preocupação, e utiliza NFC para o tornar possível.

O NameDrop é uma funcionalidade relativamente desconhecida para muitas pessoas, apesar de alguns receios infundados sobre privacidade quando foi lançado. Mas quando ativado (está ativo por predefinição), o NameDrop permite-lhe partilhar facilmente o seu número com outras pessoas: basta aproximar o seu iPhone do iPhone de outra pessoa para que ambos os cartões de contacto apareçam no ecrã.

Utiliza uma combinação de NFC e da tecnologia que alimenta o AirDrop para reconhecer automaticamente quando dois dispositivos iOS estão próximos um do outro. É uma excelente forma de transformar o seu cartão de contacto num cartão de visita virtual.

4. Configure dispositivos sem introduzir detalhes

Poderá não se ter apercebido, mas alguns dos seus produtos Apple favoritos já utilizam NFC para simplificar o processo de configuração. Veja o caso dos AirPods, por exemplo. No momento em que abre a caixa perto do seu iPhone, uma animação elegante surge no seu ecrã a pedir para ligar. Não há necessidade de procurar nas definições de Bluetooth ou procurar pequenos botões de emparelhamento.

Esta experiência de "tocar para ligar" é totalmente alimentada por NFC, funcionando silenciosamente nos bastidores. O mesmo acontece com produtos como o HomePod mini e as AirTags. Basta aproximar o seu iPhone e a configuração começará automaticamente, graças aos triggers NFC integrados.

Embora os iPhones não suportem a leitura NFC em segundo plano completa como o Android, o uso que a Apple faz do NFC para emparelhamento fluído demonstra o quão poderosa a tecnologia pode ser quando bem utilizada.

