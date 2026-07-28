Apple ultrapassa pela primeira vez os 5 biliões de dólares em valor de mercado

A Apple voltou a fazer história nos mercados financeiros. 5 biliões de dólares de capitalização na bolsa.

A empresa de Cupertino ultrapassou, ainda que momentaneamente durante a sessão bolsista desta terça-feira, a impressionante marca dos 5 biliões de dólares de capitalização bolsista (5 trillion, na nomenclatura norte-americana), tornando-se uma das poucas empresas de sempre a alcançar este patamar e reforçando o estatuto de empresa pública mais valiosa do mundo.

Ações acima dos 340 dólares impulsionaram o marco

O feito aconteceu quando as ações da Apple ultrapassaram os 340 dólares, chegando a negociar perto dos 342,89 dólares.

Nesse momento, a capitalização de mercado da tecnológica atingiu aproximadamente 5,036 biliões de dólares.

Apesar de o valor ter recuado ligeiramente ao longo da sessão, ficando abaixo da fasquia dos 5 biliões, o marco histórico ficou registado.

Uma estratégia diferente da corrida à Inteligência Artificial

Curiosamente, a valorização da Apple surge numa altura em que muitas das gigantes tecnológicas estão a investir centenas de milhares de milhões de dólares em infraestruturas para Inteligência Artificial.

A Apple optou por uma estratégia distinta. Em vez de construir enormes centros de dados ou desenvolver modelos de IA próprios à escala dos concorrentes, a empresa tem privilegiado uma abordagem mais controlada, integrando funcionalidades inteligentes nos seus produtos e recorrendo, em alguns casos, a parceiros como a Google para suportar algumas capacidades de IA.

Esta contenção nos investimentos tem sido bem recebida pelos mercados, que valorizam a forte geração de caixa da empresa e a sua elevada rentabilidade.

O iPhone continua a ser o motor da Apple

Outro dos fatores que impulsionou a cotação foi a forte procura pelos mais recentes modelos do iPhone. A decisão da Apple de manter o preço do smartphone praticamente inalterado, ao mesmo tempo que aumentou os preços de alguns Mac e iPad, ajudou a manter elevadas as vendas do seu produto mais importante.

Os investidores aguardam também os próximos resultados financeiros da empresa, para os quais os analistas antecipam um crescimento superior a 15% nas receitas face ao mesmo período do ano anterior.

Apple recupera liderança mundial

Nas últimas semanas, a Apple voltou a ultrapassar a NVIDIA, recuperando o título de empresa cotada mais valiosa do planeta. A disputa entre as duas tecnológicas tem sido intensa, refletindo duas visões diferentes do mercado.

Enquanto a NVIDIA continua a beneficiar da enorme procura por hardware dedicado à Inteligência Artificial, a Apple convenceu os investidores de que consegue continuar a crescer sem embarcar numa corrida de investimento massivo em infraestrutura.

Um marco histórico para a indústria tecnológica

A entrada no clube dos 5 biliões de dólares representa mais do que um número simbólico. Demonstra a capacidade da Apple para manter um crescimento sustentado quase cinco décadas após a sua fundação, apoiando-se num ecossistema que integra hardware, software e serviços, e que continua a gerar receitas recorde.

Este novo máximo confirma também que, apesar das dúvidas levantadas nos últimos anos sobre a posição da Apple na corrida à Inteligência Artificial, os investidores continuam a acreditar na capacidade da empresa para transformar inovação tecnológica em valor económico.