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Apple ultrapassa pela primeira vez os 5 biliões de dólares em valor de mercado

· Apple 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. PGomes says:
    28 de Julho de 2026 às 22:28

    A primeira empresa a valer 5 biliões de dólares, foi a Nvidia, em Outubro de 2025.
    A Apple é a segunda.

    Responder
  2. Max says:
    28 de Julho de 2026 às 22:58

    À cotação de de hoje, dia 28/07, como ficou o ranking das maiores empresas do Nasdaq em Bi(liões =trillion = trilhões) de USD:
    1 – Apple – 4,98 Bi
    2 – Nvidia – 4,79 Bi
    3 – Alphabet – 4,08 Bi
    4 – Microsoft – 2,96 Bi
    5 – Amazon – 2,49 Bi
    6 – Broadcom – 1,81 Bi
    7 – SpaceX – 1,53 Bi
    8 -.Meta – 1,51 Bi
    9 – Tesla – 1,21 Bi
    10 – Mícron – 0,93 Bi
    A SpaceX a 12 de junho atingiu um valor de mercado de 2,99 Bi. Desde o pico, a queda no valor de mercado da SpaceX é maior do que o atual valor da Tesla:

    Responder

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