Apple ultrapassa pela primeira vez os 5 biliões de dólares em valor de mercado
A Apple voltou a fazer história nos mercados financeiros. 5 biliões de dólares de capitalização na bolsa.
A empresa de Cupertino ultrapassou, ainda que momentaneamente durante a sessão bolsista desta terça-feira, a impressionante marca dos 5 biliões de dólares de capitalização bolsista (5 trillion, na nomenclatura norte-americana), tornando-se uma das poucas empresas de sempre a alcançar este patamar e reforçando o estatuto de empresa pública mais valiosa do mundo.
Ações acima dos 340 dólares impulsionaram o marco
O feito aconteceu quando as ações da Apple ultrapassaram os 340 dólares, chegando a negociar perto dos 342,89 dólares.
Nesse momento, a capitalização de mercado da tecnológica atingiu aproximadamente 5,036 biliões de dólares.
Apesar de o valor ter recuado ligeiramente ao longo da sessão, ficando abaixo da fasquia dos 5 biliões, o marco histórico ficou registado.
Uma estratégia diferente da corrida à Inteligência Artificial
Curiosamente, a valorização da Apple surge numa altura em que muitas das gigantes tecnológicas estão a investir centenas de milhares de milhões de dólares em infraestruturas para Inteligência Artificial.
A Apple optou por uma estratégia distinta. Em vez de construir enormes centros de dados ou desenvolver modelos de IA próprios à escala dos concorrentes, a empresa tem privilegiado uma abordagem mais controlada, integrando funcionalidades inteligentes nos seus produtos e recorrendo, em alguns casos, a parceiros como a Google para suportar algumas capacidades de IA.
Esta contenção nos investimentos tem sido bem recebida pelos mercados, que valorizam a forte geração de caixa da empresa e a sua elevada rentabilidade.
O iPhone continua a ser o motor da Apple
Outro dos fatores que impulsionou a cotação foi a forte procura pelos mais recentes modelos do iPhone. A decisão da Apple de manter o preço do smartphone praticamente inalterado, ao mesmo tempo que aumentou os preços de alguns Mac e iPad, ajudou a manter elevadas as vendas do seu produto mais importante.
Os investidores aguardam também os próximos resultados financeiros da empresa, para os quais os analistas antecipam um crescimento superior a 15% nas receitas face ao mesmo período do ano anterior.
Apple recupera liderança mundial
Nas últimas semanas, a Apple voltou a ultrapassar a NVIDIA, recuperando o título de empresa cotada mais valiosa do planeta. A disputa entre as duas tecnológicas tem sido intensa, refletindo duas visões diferentes do mercado.
Enquanto a NVIDIA continua a beneficiar da enorme procura por hardware dedicado à Inteligência Artificial, a Apple convenceu os investidores de que consegue continuar a crescer sem embarcar numa corrida de investimento massivo em infraestrutura.
Um marco histórico para a indústria tecnológica
A entrada no clube dos 5 biliões de dólares representa mais do que um número simbólico. Demonstra a capacidade da Apple para manter um crescimento sustentado quase cinco décadas após a sua fundação, apoiando-se num ecossistema que integra hardware, software e serviços, e que continua a gerar receitas recorde.
Este novo máximo confirma também que, apesar das dúvidas levantadas nos últimos anos sobre a posição da Apple na corrida à Inteligência Artificial, os investidores continuam a acreditar na capacidade da empresa para transformar inovação tecnológica em valor económico.
A primeira empresa a valer 5 biliões de dólares, foi a Nvidia, em Outubro de 2025.
A Apple é a segunda.
Facto. Obrigado pela informação.
À cotação de de hoje, dia 28/07, como ficou o ranking das maiores empresas do Nasdaq em Bi(liões =trillion = trilhões) de USD:
1 – Apple – 4,98 Bi
2 – Nvidia – 4,79 Bi
3 – Alphabet – 4,08 Bi
4 – Microsoft – 2,96 Bi
5 – Amazon – 2,49 Bi
6 – Broadcom – 1,81 Bi
7 – SpaceX – 1,53 Bi
8 -.Meta – 1,51 Bi
9 – Tesla – 1,21 Bi
10 – Mícron – 0,93 Bi
A SpaceX a 12 de junho atingiu um valor de mercado de 2,99 Bi. Desde o pico, a queda no valor de mercado da SpaceX é maior do que o atual valor da Tesla: