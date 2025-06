Microsoft quer eliminar os sons surpresa ao usar o Chrome na Internet

Ainda que esteja dependente da Google para ter desenvolvimentos no Chrome e no Edge, a Microsoft tem ativamente desenvolvimentos para integrar melhor estes browers no Windows. A mais recente proposta quer eliminar os sons surpresa ao usar o Chrome na Internet. Descubra como.

A Microsoft está a propor uma nova política de permissões para browsers baseados em Chromium que permitiria a pausa automática de vídeos ou áudio em iframes ocultos. Quer que os browsers baseados em Chromium, como o Edge e o Chrome, ofereçam a melhor experiência possível no sistema operativo Windows, e a sua mais recente proposta é esta nova política de permissões.

A nova política de permissões do browser da Microsoft visa evitar reproduções inesperadas de áudio ou vídeo em determinados casos, como por exemplo em iframes ocultos. Embora a maioria dos navegadores hoje em dia permita silenciar conteúdo multimédia, isso não impede que um ficheiro de vídeo ou áudio alojado num iframe oculto continue a ser reproduzido sem que o utilizador o veja ou espere.

Hoje em dia, muitos programadores ocultam estes iframes para manter uma interface limpa. No entanto, mesmo quando o conteúdo está oculto, o áudio ou o vídeo ainda podem ser reproduzidos em segundo plano, o que pode ser bastante irritante para os utilizadores.

Com esta nova política, os web developers podem pausar automaticamente a reprodução quando o iframe não está visível. Esta reprodução é retomada quando este for novamente apresentado ao utilizador.

Isto permitiria, por um lado, melhorar a experiência do utilizador e também otimizar o desempenho, reduzindo a utilização dos recursos do sistema . De qualquer forma, esta é uma nova política que está atualmente em fase de testes e não está ativada por defeito. É muito provável que esta nova política promovida pela Microsoft seja gradualmente adotada nos browsers baseados no Chromium, como o Edge e também o Chrome .

É mais um passo na colaboração da Microsoft para melhorar a web através do Chromium, uma plataforma para a qual já contribuiu com melhorias como o suporte HDR, a utilização de controlos de jogos e outros aspetos visuais. Esta política ainda está em fase experimental, mas poderá ser aplicada a browsers baseados em Chromium no futuro.