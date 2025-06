Xiaomi pode seguir a Apple e HyperOS 3 pode vir com um nome diferente

Há uma mudança grande a acontecer no mercado dos smartphones, desta vez nos sistemas operativos. As grandes marcas parecem querer uniformizar as versões e acabar com alguma confusão dos utilizadores. Depois de surgir o rumor de que a Apple iria mudar o nome do iOS, agora parece ser a Xiaomi a querer seguir esse caminho com o HyperOS.

A Xiaomi prepara-se para tomar uma decisão notável enquanto aguarda o lançamento do seu novo sistema operativo, o HyperOS 3, baseado no Android 16. De acordo com as informações mais recentes, o HyperOS 3 foi completamente cancelado. A Xiaomi planeia seguir os passos da Apple e migrar diretamente para a versão "HyperOS 26".

Após a recente decisão da Apple de utilizar o nome iOS 26 em vez de iOS 19, a decisão da Xiaomi de adotar uma estratégia semelhante atraiu uma atenção considerável no mundo da tecnologia. As empresas estão a tomar esta medida porque os números das versões criam confusão entre os utilizadores.

Muitos utilizadores têm agora dificuldade em perceber qual o sistema operativo mais atualizado, pelo que empresas como a Apple e a Xiaomi tentam eliminar esta confusão associando os números de versão ao ano civil.

A Apple também se prepara para chamar a atenção com uma mudança radical de nome. Então, que modelos de iPhone receberão o iOS 26? Aqui está a lista completa de iPhones que receberão o mais recente sistema operativo da Apple.

De acordo com esta abordagem, a versão a ser lançada em 2026 passará a chamar-se diretamente HyperOS 26. Assim, os utilizadores poderão identificar a versão mais atualizada desse ano a partir do nome. Embora esta seja apenas uma afirmação por enquanto, sabe-se que muitas estratégias iniciadas pela Apple no passado foram adotadas por marcas como a Samsung, Huawei e Xiaomi ao longo do tempo.

Por exemplo, a Apple tomou decisões iniciais como remover entradas para auscultadores, não incluir um carregador na caixa e criar ecrãs com entalhes. Desde então, estas escolhas tornaram-se a norma em toda a indústria. No entanto, a Xiaomi ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.