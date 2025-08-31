Pixel 10 já estão a apresentar problemas de carregamento sem fios e muito mais

Já passou mais de uma semana desde que a Google lançou a série Pixel 10 no seu evento de hardware em Nova Iorque. A Google está novamente a apostar na IA, com um design melhorado, especificações de câmara melhoradas e um ecrã mais brilhante. Tudo parecia bem, mas começam agora a surgir os primeiros problemas com estes smartphones.

Relatos de utilizadores em plataformas como o Reddit sugerem que vários compradores iniciais não estão satisfeitos com a experiência de carregamento sem fios do Pixel 10. Parece que algum problema desconhecido interfere com a funcionalidade de carregamento sem fios dos Pixels mais recentes.

Segundo relatos, as pessoas lidam com vários problemas relacionados com o carregamento ao utilizar os seus carregadores existentes. Por exemplo, os seus Pixel 10, 10 Pro ou Pro XL deixavam de carregar após alguns segundos, ou minutos ligados a um carregador sem fios.

Alguns utilizadores têm problemas relacionados com a velocidade, com o carregamento sem fios a cair para cerca de 5W em alguns carregadores Qi mais antigos, incluindo o Pixel Stand 2ª Geração. Quando o problema foi inicialmente reportado, sugeria que o problema pode estar relacionado com a adoção do novo padrão de carregamento sem fios Qi2 pela Google e com a transição do antigo Perfil de Energia Alargada (EPP) para o Perfil de Energia Magnética (MPP).

Tanto o MPP como o EPP suportam carregamento sem fios até 15 W. No entanto, o MPP utiliza ímanes para alinhar os dispositivos corretamente. De notar que a listagem oficial do Pixel 10 no site do Wireless Power Consortium (WPC) não impõe nenhuma restrição aos limites de carregamento para os carregadores que não são compatíveis com o Qi2.

Sugere-se também que o Pixel Stand mais antigo pode não ser capaz de alimentar o dispositivo de forma eficiente, uma vez que o método de carregamento semi-proprietário utilizado anteriormente pela Google foi atualizado para fazer parte do novo padrão Qi2, resultando possivelmente na incompatibilidade do carregador mais antigo.

Resta saber como a Google irá abordar o problema do carregamento sem fios nos dispositivos Pixel 10. Entretanto, recomenda-se que os proprietários do Pixel 10 utilizem um carregador sem fios com certificação Qi2 para obter os melhores resultados possíveis.