Apple anunciou WWDC 2025 para 9 de junho. Vem aí o iOS 19… e não só!

A Apple anunciou oficialmente que a sua Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 ocorrerá de 9 a 13 de junho, com início no Apple Park, na Califórnia. Este ano será que a Apple vai surpreender mais do que os anos anteriores? Dizem que o iOS 19 será "uma revolução"!

Como é tradição há muitos anos, este evento anual reúne programadores e entusiastas para conhecerem as mais recentes inovações nos sistemas operativos da empresa.

O que esperar este ano do WWDC 2025?

Espera-se que a Apple apresente atualizações significativas para os seus principais sistemas operativos, incluindo iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 e tvOS 19.

Os rumores indicam que o iOS 19 poderá introduzir uma das mais dramáticas revisões de design na história da Apple, com ícones, menus e aplicações redesenhados para uma experiência mais intuitiva.

Além das atualizações de software, há especulações sobre possíveis anúncios de novos produtos de hardware.

Entre as expectativas, destaca-se a apresentação de um novo Mac Pro, que não recebe atualizações desde junho de 2023, e melhorias na Siri, que poderão incluir funcionalidades de inteligência artificial mais avançadas.

A WWDC 2025 será transmitida online e estará acessível gratuitamente a todos os programadores.

A WWDC realiza-se desde 1983. Inicialmente, era um evento mais restrito para programadores, mas ao longo dos anos tornou-se um dos eventos mais importantes da Apple, onde são apresentadas as grandes novidades de software e, por vezes, de hardware.

Desde 2020, tem sido um evento maioritariamente online, com algumas sessões presenciais no Apple Park, na Califórnia.