Riot Control Simulator, como dominar multidões enfurecidas

Encontrou-se até bem recentemente em Acesso Antecipado no Steam, o jogo Riot Control Simulator que, tal como o nome indica, é um simulador daquilo que é ser um "policia de choque". Venham conhecer um pouco melhor o jogo.

A "Polícia de Choque" trata-se de uma unidade especializada da polícia, seja da PSP (Polícia de Segurança Pública) ou da GNR (Guarda Nacional Republicana), que é usada com a principal função de controlar e dispersar multidões, frequentemente em situações de manifestações, greves, tumultos ou outros eventos onde a ordem pública está ameaçada.

Tratam-se, portanto, de elementos com treino e equipamento específico para lidar com situações de maior risco e utiliza técnicas e equipamentos para controle de multidões, incluindo o uso de gás lacrimogéneo, bombas de som e outros meios para conter a violência e garantir a ordem pública.

Riot Control Simulator, dos estúdios polacos Corpix Games, é um jogo que simula tudo isso...

O edição PC do jogo esteve em Acesso Antecipado no Steam até bem recentemente mas, já viu um Prólogo ser lançado. A versão final para PC será lançada no segundo semestre desta ano. Encontra-se ainda previsto o lançamento de versões para consola, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2 mas apenas em 2026.

Riot Control Simulator é um simulador que tenta ser realista no momento de mostrar a forma como estas forças da autoridade controlam os vários tipos de distúrbios. Os jogadores assumem o papel destas forças que, no modo história, se vem num papel central da máquina de autoridade dum país que caminha para o autoritarismo.

Cada missão desafia os jogadores a manter o controle sobre multidões enfurecidas, nas mais variadas situações e níveis de perigosidade. A jogabilidade inclui combate, prisões, verificações de identidade, buscas e emissão de ordens.

Um aparte para o pormenor de existir um sistema de escolhas morais também desempenha um papel fundamental na jogabilidade.

Os jogadores têm várias escolhas ao seu dispor para delinear as táticas certas. Tanto podem entrar com força total ou tentar lidar com os protestantes de uma forma mais pacifica e dialogante. Para tal, existe uma ampla gama de ferramentas e estratégias disponível.

O prólogo de Riot Control Simulator já se encontra disponível no Steam, sendo a versão completa lançada no decorrer do segundo semestre. Relativamente às versões Xbox Series X, Playstation 5 e Nintendo Switch, só as veremos em 2026.