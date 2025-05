Coreia do Norte alerta que Cúpula Dourada dos EUA pode tornar o espaço num campo de guerra

Num projeto que descreveu como "cúmulo da presunção [e] da arrogância", a Coreia do Norte alertou que a Cúpula Dourada dos Estados Unidos da América (EUA) poderá desencadear uma potencial "corrida global ao armamento nuclear e espacial".

Na semana passada, informámos que Donald Trump tinha anunciado o desenvolvimento de um sistema de defesa antimíssil, de nome Cúpula Dourada (em inglês, Golden Dome). O objetivo passa por proteger os EUA de possíveis ataques estrangeiros, quer por via de armas terrestres, quer através de armas espaciais.

Conforme anunciado pelo Presidente do país, "quando estiver totalmente construída, a Cúpula Dourada será capaz de intercetar mísseis mesmo que sejam lançados de outros lados do mundo, e mesmo que sejam lançados do espaço [...] acabando para sempre com a ameaça dos mísseis à pátria americana".

Entretanto, a Coreia do Norte criticou o plano, defendendo que a Cúpula Dourada poderá "transformar o espaço exterior num potencial campo de guerra nuclear".

Mais do que isso, a imprensa estatal informou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang disse que Washington está "empenhado [...] em militarizar o espaço exterior", alertando para uma potencial "corrida global ao armamento nuclear e espacial".

Cúpula Dourada dos EUA é controversa

Para a Coreia do Norte, os EUA são um adversário, pelo que o país tem condenado sistematicamente os exercícios militares conjuntos entre os americanos e os sul-coreanos.

Segundo Hong Min, analista sénior do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, à Agence France-Presse, citada pela imprensa, a Coreia do Norte vê provavelmente o sistema como uma ameaça que pode "enfraquecer significativamente" o seu arsenal nuclear.

Se os EUA concluírem o seu novo programa de defesa antimíssil, [a Coreia do Norte] será forçada a desenvolver meios alternativos para o contrariar ou penetrar.

A par da Coreia do Norte está a China, que teceu críticas à Cúpula Dourada, na semana passada. O país afirmou estar "seriamente preocupado" com o projeto, que tem "fortes implicações ofensivas".

De facto, apesar de muitos analistas concordarem que os EUA precisam de atualizar os seus sistemas de defesa limitados, alguns alertam para o facto de o processo de desenvolvimento da Cúpula Dourada poder enfrentar desafios técnicos e políticos.