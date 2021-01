Está para breve a chegada de Destruction AllStars, um dos primeiros jogos anunciados para a Playstation 5. Este esclusivo, está a ser desenvolvido pela Lucid Games Limited e traz toda a insanidade das corridas de destruição. Muito ao estilo do antigo Destruction Derby.

Recentemente, foi revelado um novo e frenético trailer para o jogo. Venham vê-lo aqui…

Em desenvolvimento exclusivo para a Playstation 5, Destruction AllStars é um jogo de corridas multi jogador com umas pitadas de insanidade pelo meio.

Quem se lembrar de Destruction Derby, pode ficar com uma pequena ideia de onde Destruction AllStars foi beber inspiração. No entanto, Destruction Derby será muito mais, certamente. O novo trailer já mostra um pouco mais sobre o jogo.

Este novo vídeo dedicado a Destruction AllStars, dá-nos a conhecer algumas das principais características que tornam únicos 7 dos dezasseis destemidos e carismáticos AllStars que compõem o grupo de concorrentes internacionais que vão lutar pelo Campeonato da Federação Global de Destruição. A luta vai ser renhida, tanto a conduzir, como a pé.

Isto, pois, será possível sair do carro para o meio da arena e, de uma forma completamente insana, testar os nossos reflexos, escapando dos carros que aceleram na pista e tentando capturar outros veículos.

São-nos dadas a conhecer ainda, algumas habilidades e alguns dos veículos exclusivos de alguns dos personagens jogáveis, tais como o Ultimo Barricado, Boxtop, Harmony, Jian, SGT. Rescue, Twinkle Riot e Genesis.

Em Destruction AllStars os jogadores terão a oportunidade de se tornarem um mestre da arte do intenso combate com veículos, aprendendo os timings corretos, as táticas e as habilidades que lhes permitirão causar oa maiores danos e destruição nos adversários.

Em fevereiro, o jogo estará disponível de forma gratuita durante dois meses no PlayStation Plus. Isto significa que quem for subscritor deste serviço poderá adquirir o jogo e desfrutar desta experiência completa na PlayStation 5.