A Netflix parece apostada em ganhar novamente os utilizadores que tem vindo a perder ao longo dos últimos meses. Saber como o quer fazer e tem mostrado que esse plano baseado em anúncios vai mesmo avançar.

As informações oficiais apontavam apenas para 2023 a sua chegada, depois de uma fase de testes muito restrita. Esse plano parece ter caído por terra e sido antecipado já para novembro. A ideia é conseguir bater o Disney+ que deverá apostar também numa proposta baseada em publicidade.

Não têm faltado informações sobre o plano do Netflix baseado em anúncios. Este tem sido revelado de forma muito progressiva, com muita informação a surgir de fontes externas e que conseguem obter dados essenciais sobre a próxima proposta que será lançada para os utilizadores.

A grande revelação que agora surgiu vem dar como certo que o plano do Netflix irá ser disponibilizado ao mercado já no próximo dia 1 de novembro. Esta informação vem de pessoas ligadas à publicidade, a quem foi proposta a presença destes anúncios no arranque deste serviço nessa data.

A Netflix está a adiantar o cronograma para a estreia do seu plano mais barato e suportado por anúncios para novembro – a fim de sair antes do lançamento a 8 de dezembro do Disney+ Basic com publicidade. Em julho, a Netflix disse aos investidores que previa o lançamento do seu plano apoiado por anúncios "no início de 2023". Mas agora, o suporte de anúncios da Netflix está programado para ser lançado a 1 de novembro em vários países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha, de acordo com fontes do setor que foram informadas sobre os planos do streamer. Isso seria um pouco mais de um mês antes do Disney + Basic, ao preço de 7,99 dólares / mês, que vai chegar ao mercado dos EUA

Com esta mudança, a Netflix antecipa-se à concorrência e poderá ganhar algum mercado com a sua nova proposta. Esta deverá ser muito similar ao Disney + Basic, com um modelo de publicidade associado muito igual e que terá um preço reduzido, compensando com a apresentação de anúncios.

Do que se sabe, o plano do serviço de streaming mais usado na Internet irá ter um preço muito similar. A informação mais recente mostrava que se deverá situar entre os 7 e os 9 dólares mensais. Atualmente os preços praticados são de 9,99, 15,49, e 19,99 dólares nos EUA.

A aposta da Netflix neste campo parece ser forte, como se tem visto nas informações que têm surgido. É a forma de recuperar os utilizadores, ainda que com algumas limitações que muitos não encaram como positivas. Falamos da ausência de alguns títulos, da impossibilidade de descarregar para ver offline e até o acesso à resolução máxima de 480p.

Com esta nova data, fica claro que quer bater a concorrência direta e manter assim o seu lugar de destaque como serviço de streaming. Resta, no entanto, saber se o plano desenhado irá interessar aos utilizadores e como será a adesão destes a esta nova proposta.