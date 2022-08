Ciclista diz que Apple Watch lhe salvou a vida, num acidente que o deixou tetraplégico

É um assunto recorrente, mas não há dúvida da utilidade do Apple Watch, assim como de outros smartwatches, no auxílio e socorro de pessoas em perigo. Desta vez foi creditado ao relógio da Apple o mérito pela ajuda ao salvamento de um ciclista que teve um acidente na montanha.

O homem diz que um Apple Watch ajudou a salvar a sua vida, permitindo que ele recebesse assistência depois que um acidente que o deixou tetraplégico.

Apple Watch ajuda a salvar vida de ciclista

O desenvolvimento das tecnologias dos dispositivos "vestíveis" tornou-os importantes guardiões da vida humana quando atuam no socorro dos seus utilizadores.

Vimos já vários casos onde o Apple Watch salvou a vida das pessoas através do alerta para irregularidades cardíacas, quando chamou o auxílio automático após quedas graves, ou quando permitiu que os acidentados, ou em situação de risco, chamassem ajuda.

Ryan McConnaughey, praticante de BTT, visitante regular das trilhas em Jamul, envolveu-se num grave acidente, em abril. O homem de Spring Valley, Califórnia, fazia o seu passeio diário quando tudo mudou completamente na sua vida.

Segundo o que foi relatando pelo canal 10News San Diego, McConnaughey explica que o acidente ocorreu cerca de 40 minutos após o início da viagem.

Era um trilho íngreme. A minha bicicleta ficou para trás e eu passei por cima do guiador, e fui de cabeça ao chão.

Disse o ciclista.

Após o impacto no chão, e apesar de ter capacete, McConnaughey acabou por ficar de costas, e soube imediatamente que se tratava de um problema sério.

Eu não tinha movimento do pescoço para baixo. Tinha a certeza de que precisava de ajuda médica o mais rapidamente possível. O meu cérebro ficou num estado tipo "modo de sobrevivência".

Explicou o jovem de 23 anos.

Segundo as suas afirmações, ele percebeu que não conseguia alcançar o seu iPhone que estava dentro da mochila que trazia às costas. Foi então que McConnaughey se lembrou que estava a usar o seu relógio Apple.

Smartwatch tem um modo de SOS

O jovem ciclista usava o relógio sobretudo para gravar as suas atividades físicas através da app Treino. Em estado grave e com algumas dores, ele usou a assistente digital Siri para ligar para um amigo, que sabia onde ele estava e para o 911 (112 dos EUA) para pedir assistência. Deixou também uma mensagem no correio de voz da namorada.

Com a chegada dos paramédicos, Ryan foi levado para o hospital, onde foi submetido a vários exames e cirurgias. O jovem ficou num estado tetraplégico, perdendo os movimentos do tronco, braços e pernas.

Apesar do trágico resultado da queda, o jovem diz que:

Este relógio salvou a minha vida. Sem dúvida. De outra forma ninguém teria conseguido encontrar-me.

McConnaughey, que se formou no Grossmont College com uma licenciatura em gestão, tinha sido admitido na SDSU para o período de outono. Ele ainda tem esperança de poder assistir às aulas na primavera.

Foi criada uma campanha de angariação de fundos online para ajudar McConnaughey com despesas médicas e outras.

O Apple Watch não tem um sistema de deteção de quedas?

Sim, o Apple Watch tem o sistema de deteção de quedas que funciona com o Apple Watch SE e Apple Watch Series 4 ou posterior. Este sistema foi inclusive melhorado no outono passado.

A Apple atualizou o software do relógio para melhorar o desempenho da deteção de quedas durante os treinos, incluindo o ciclismo. A otimização baseia-se no reconhecimento de movimentos e impactos específicos de quedas durante a prática de ciclismo e outras atividades.

Contudo, este sistema tem de estar ativo. No caso em apreço, não se sabe o modelo do Apple Watch nem se tinha este sistema ativo. O mais provável era estar desligado.

Para o ativar, basta ir à app Watch, no iPhone, depois no separador O meu relógio (canto inferior direito) escolher a opção SOS emergência. Dentro deste menu ativar a opção Deteção de queda > Sempre ativa.

Depois disto, se o Apple Watch Series 4 ou posterior detetar uma queda grave enquanto estiver a utilizar o relógio, irá começar a vibrar, tocar um alarme e apresentar um aviso.

Pode optar por contactar os serviços de emergência ou fechar o aviso ao premir a Digital Crown, tocar em Fechar no canto superior esquerdo ou tocar em "Estou bem".

Se o Apple Watch detetar que está em movimento, irá esperar que responda ao aviso e não entrará automaticamente em contacto com os serviços de emergência. Se o relógio detetar que está inerte há cerca de 1 minuto, irá efetuar a chamada automaticamente.

Quando a chamada terminar, o relógio envia uma mensagem aos contactos de emergência com a sua localização, para que saibam que o relógio detetou uma queda grave e que entrou em contacto com os serviços de emergência. O relógio obtém os contactos de emergência a partir da Ficha médica.