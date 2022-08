iPhone 14 terá uma nova cor? Suposto vídeo “verídico” mostra um iPhone roxo

Estamos a poucos dias de conhecer todas as novidades referentes ao iPhone de 2022. No evento especial, que terá lugar a 7 de setembro, serão revelados os novos dispositivos a lançar no outono. Entre eles estão o tão esperado iPhone 14 e o Apple Watch Series 8. O iPhone 14 terá uma mudança de design na frente, despedindo-se assim do notch, pelo menos nos modelos mais 'Pro'. Mas também pode haver novidades em termos das cores oferecidas.

Poderá estar a chegar a cor roxa ao novo iPhone, como podemos ver num suposto vídeo "verídico".

iPhone 14 em roxo

No evento de 7 de setembro, o protagonista será sem dúvida o iPhone 14. Quatro novos modelos deverão ser revelados, incluindo os modelos standard, Max, Pro e Pro Max.

Espera-se que o modelo entrada de linha herde o chip A15 do iPhone 13 enquanto que o Pro terá o novo chip A16. Para além do próprio hardware, o design também variará. Enquanto as versões padrão manterão o notch na frente, os modelos Pro terão um novo desenho em forma de "cápsula" que temos vindo a falar desde há muitos meses.

De acordo com rumores, todos os quatro modelos poderiam vir numa nova cor púrpura (roxo). Não foi especificado se esta cor será exclusiva do iPhone 14 Pro, como é o caso de algumas cores do iPhone 13 Pro, como o Verde Alpino.

Esta nova cor roxa tem um acabamento estranho, como podemos ver no vídeo publicado na rede social Weibo. Quando se move, dependendo da orientação da luz, parece ter um acabamento azul ou roxo.

Claro que este vídeo não prova nada. Até porque só quando a Apple apresentar é que se torna oficial e verídico. Contudo, não é descabido que o novo iPhone traga uma nova cor, até porque se tem visto isso nos modelos anteriores, quando foram introduzidas novas cores, como o Azul Sierra ou o já referido Verde Alpino.

Aliás, a introdução de novas cores resulta em mais vendas. Tanto é que a empresa de Cupertino deixou a sua política rígida de cores e apostou em várias novas cores e materiais nos mais variados dispositivos, do iPhone, passando pela Apple Watch, até aos Macs.

Quem não se lembra do iPhone 12 roxo lançado em abril de 2021?