E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da chegada do novo Doogee S89 Pro e do novo tablet Blackview Tab 13, analisámos a câmara TP-Link Tapo C320WS, experimentámos o novo Samsung Galaxy Watch5 Pro, e muito mais.

A Doogee é já uma referência no mercado dos smartphones robustos e o seu Doogee S89 Pro surge como a mais recente proposta da fabricante. O design é inspirado nos robôs, com "olhos" que interagem com as notificações do smartphone e a bateria é absolutamente surpreendente, com uma capacidade de 12000 mAh.

O Doogee S89 Pro já está disponível.

Todos os dias existem notícias caricatas e insólitas no mundo tecnológico, e muitas delas merecem mesmo destaque dada a curiosidade e criatividade dos mesmos.

As mais recentes informações indicam que uma mulher usou a Inteligência Artificial para falar com as pessoas durante o dia do seu próprio funeral. E, claro está, esta foi uma ideia que apanhou todos os presentes de surpresa.

A ideia de buraco negro mostra-nos uma imagem mental de um sítio infernal, onde nada tem escapatória. Idealizamos um sítio assustador de tal forma poderoso que "engole" o que é apanhado nos eu espaço gravitacional. O som desse lugar deve ser também medonho.

No espaço, mesmo que grite, ninguém o vai ouvir. A não ser que o grito venha de um buraco negro supermassivo. A NASA partilhou esse som.

Ouvir música, um podcast ou comunicar com alguém em qualquer lado é hoje uma necessidade para muitas pessoas. A liberdade dos gadgets bluetooth é essencial para que tal aconteça e são os earbuds, os pequenos auscultadores que ficam acoplados à nossa orelha, que mais têm ganho importância nestes últimos anos.

Os 1MORE PistonBuds Pro surgem como uma opção interessante neste mercado com Bluetooth 5.2, cancelamento ativo de ruído e autonomia para 6 horas.

O telescópio James Webb já não precisa de apresentações e os resultados iniciais apresentados dão-nos um vislumbre do seu poder. As mais recentes imagens partilhadas pela NASA e pela ESA mostram as incríveis das auroras de Júpiter.

Nesta de visão de campo amplo do NIRCam, Webb vê Júpiter com os seus ténues anéis, que são um milhão de vezes mais fracos que o planeta. Além disso, veem-se as duas pequenas luas chamadas Amalthea e Adrastea.

O regresso às aulas está aí à porta e este é o momento indicado para começar a tratar de toda a logística que a época exige. É a roupa nova porque as crianças cresceram, são os cadernos, os gadgets, os livros... o investimento é grande e a oferta ainda maior.

Neste processo, sendo o tablet cada vez mais uma máquina de trabalho para a escola, hoje sugerimos o Blackview Tab 13.

Uma vez aliada à medicina, a tecnologia pode solucionar muitos problemas e dar resposta a muitas necessidades. As alternativas à doação de órgãos têm sido procuradas e esta é mais uma ideia: a Renewal Bio quer cultivar embriões humanos para dar resposta à escassez.

Além disso, pretende ser uma resposta para doenças como a infertilidade.

A segurança em casa, numa garagem, armazém ou empresa, passa hoje muito por sistemas robustos de videovigilância. O mercado oferece atualmente soluções com uma grande simplicidade de montagem e configuração, e que permitem um controlo e vigilância à distância. A câmara de videovigilância TP-Link Tapo C320WS é uma solução desenhada para o exterior, com certificado IP66, e que permite ligação Wi-Fi.

Mas estes são apenas alguns dos pormenores que caracterizam este produto. Conheça todos os seus pormenores.

O mundo tecnológico aguarda impacientemente pela chegada dos produtos da nova gama de processadores e placas gráficas, da Intel, AMD e Nvidia. Mas sabemos bem que os leaks e os rumores tomam conta das notícias diárias sobre este setor, enquanto que as oficiais tardam em chegar.

No entanto, recentemente foi descoberto na China o processador Ryzen 5 7600X da nova linha da AMD à venda por um preço de 1.460 euros.

A Razer é uma das marcas mais conhecidas e respeitadas no segmento gaming, uma vez que conta no seu portfólio com um vasto conjunto de poderosas opções que cativam qualquer jogador, desde os amadores até aos mais exigentes.

Neste sentido, a marca norte-americana apresentou recentemente o Razer Basilisk V3 Pro, que é, nada menos, do que o rato mais apetrechado e avançado que a empresa gaming produziu até ao momento.

Por muito que um carro seja confortável, há dias em que encontrar estacionamento ou sair de filas de trânsito é um tormento. E se para quem vive longe do trabalho ou da escola e não tem uma rede de transportes públicos acessível, para os outros casos os pequenos veículos elétricos podem ser uma excelente opção ou complemento, seja uma bicicleta elétrica ou uma trotinete.

Hoje deixamos como sugestão a trotinete elétrica Eleglide Coozy.

Desenvolvido pelos BlueTwelve Studios e publicado por Annapurna Interactive, Stray é um jogo melancólico e introspetivo sobre muitos dos dilemas do nosso quotidiano, sob uma perspectiva completamente diferente.

Tivemos a oportunidade de explorar este estranho, mas no entanto, tão familiar mundo de Stray e não poderíamos deixar de partilhar convosco, as nossas impressões deste jogo felino.

Venham ver como correu a nossa aventura felina.

O Samsung Galaxy Watch5 Pro acabou de chegar ao mercado nacional ao lado do modelo Galaxy Watch5 e dos Galaxy Buds2 Pro. Esta nova galáxia de produtos vem assim compor a família de wearables da Samsung.

O Galaxy Watch5 Pro já chegou ao Pplware, já o coloquei no pulso e fiz as primeiras configurações. Eis as primeiras impressões sobre este relógio de pulso, inteligente.