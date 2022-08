Basilisk V3 Pro: o rato mais mais avançado que a marca produziu até hoje

A Razer é uma das marcas mais conhecidas e respeitadas no segmento gaming, uma vez que conta no seu portfólio com um vasto conjunto de poderosas opções que cativam qualquer jogador, desde os amadores até aos mais exigentes.

Neste sentido, a marca norte-americana apresentou recentemente o Razer Basilisk V3 Pro, que é, nada menos, do que o rato mais apetrechado e avançado que a empresa gaming produziu até ao momento.

Razer Basilisk V3 Pro

A Razer apresentou nesta terça-feira (23) o Basilisk V3 Pro, o seu novo rato gaming da última geração que é o mais avançado já desenvolvido pela marca. Trata-se de um rato sem fios e personalizável, criado com o objetivo de oferecer ao jogador o máximo desempenho.

Este avançado e apetrechado equipamento conta com a roda Razer HyperScroll Tilt, iluminação Chroma em 13 zonas e brilho completo na parte inferior. Traz ainda consigo switches óticos Razer de terceira geração capazes de suportar até 90 milhões de cliques, e conta também com um sensor Focus Pro 30K, 10+1 botões programáveis e muito mais, tornando-se assim no rato com mais tecnologia de sempre.

Segundo Chris Mitchell, diretor do setor de PC Gaming da Razer:

O Basilisk V3 Pro é o nosso rato gaming mais rico em características até hoje, com tudo do bom e do melhor para não dar hipóteses à concorrência. Essencialmente, o Basilisk V3 Pro oferece aos gamers todas as características que estes desejam e mais opções de personalização do que nunca.

Através da dinâmica tecnologia Razer Chroma RGB, o Basilisk V3 Pro oferece 13 zonas de iluminação, sendo que a zona inferior é totalmente iluminada. Para além disso, os gamers podem também personalizar cada zona com mais de 16.8 milhões de cores e um sem fim de efeitos de luzes. E para tornar tudo ainda mais interessante, a iluminação do rato reage dinamicamente através da integração com mais de 200 jogos.

Já a premiada roda HyperScroll Tilt da marca permite que os jogadores deslizem pelos conteúdos em roda-livre ou alternar para o modo tátil e obter uma maior precisão, que é o modo ideal para selecionar diferentes armas ou habilidades.

O Razer Basilisk V3 Pro está construído para permitir uma precisão topo de gama, com durabilidade e velocidade melhoradas para jogar com alta intensidade e baixa latência. O sensor ótico Focus Pro 30K oferece uma precisão de resolução de 99,8% e está equipado com funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial, para obter o melhor desempenho ao mais alto nível.

O Basilisk V3 Pro já está disponível para venda desde o dia 23 de agosto a um preço de 179,99 euros. Pode saber mais informações sobre este rato aqui.

Para além deste rato, a Razer lançou também a sua Dock Pro com carregamento magnético sem fios para a melhor experiência e utilidade. Os gamers podem substituir a tampa normal do rato pela do carregador sem fios num rato Razer compatível e carregar o rato colocando-o na dock.

A Dock Pro da Razer também foi colocada à venda no dia 23 de agosto, por um preço recomendado de 99,99 euros. Pode saber mais informações deste equipamento aqui.