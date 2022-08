Jogos Project CARS 1 e 2 vão ser retirados do mercado nos próximos meses

Se é um jogador e gosta de jogos de carros, então possivelmente conhece a saga Project CARS. Trata-se de um popular simulador de corridas disponível para várias plataformas, que já conta com três versões lançadas.

No entanto, recentemente a criadora Slightly Mad Studios anunciou oficialmente que vai retirar do mercado os jogos Project CARS 1 e 2. Desta forma, ficará apenas disponível a terceira versão desta saga.

Project CARS 1 e 2 retirados do mercado

A criadora de jogos londrina Slightly Mad Studios anunciou uma notícia que será certamente triste para alguns jogadores. A empresa publicou na sua conta oficial da rede social Twitter que os seus jogos Project CARS 1 e Project CARS 2 vão ser retirados do mercado dos videojogos já ao longo dos próximos meses.

Em concreto, a primeira versão do jogo vai deixar de estar disponível para compra após o dia 3 de outubro. Por sua vez, e curiosamente, a segunda versão da saga vai ser retirada ainda antes, já a partir do próximo dia 21 de setembro.

A empresa do Reino Unido explica que os jogadores que já compraram estes jogos vão continuar a poder usufruir de todos so conteúdos e recursos dos mesmos, tais como o modo multiplayer, mesmo depois que os títulos sejam retirados do mercado.

Quanto ao motivo para esta decisão, a Slightly Mad Studios explica que os jogos estão a ser retirados devido ao facto de terem expirado as licenças relativas aos veículos e circuitos integrados do jogo.

Portanto, a empresa não está disposta a pagar pela renovação das licenças e tal decisão poderá fazer sentido se considerarmos o lançamento do Project CARS 3 em 2020 e o desenvolvimento de Project CARS 4.

Em dezembro do ano passado, a Sligtly Mad Studios revelou que tem como objetivo tornar a quarta versão do jogo no simulador de corrida mais realista de sempre.