Um buraco na estrada danificou-lhe o veículo? Saiba o que fazer…

Infelizmente existem algumas estradas em Portugal que estão um pouco "rebentadas". Além do piso bastante gasto, têm também buracos que podem danificar os veículos. Estes buracos na estrada nem sempre estão devidamente sinalizados e caso lhe aconteça alguma coisa é preciso saber o que deve fazer.

Se o seu veículo ficar danificado, sabia que há a possibilidade de exigir reembolso das despesas gastas nas reparações à entidade responsável pela manutenção da via.

Segundo o ACP, se o seu veículo sofrer danos por causa de um buraco pode pedir à entidade responsável pela manutenção da estrada que lhe pague os gastos que teve com a reparação. Mas para isso, precisa de reunir provas.

As provas vão permitir demonstrar que a responsabilidade é imputável à entidade responsável pela manutenção da via. Para as conseguir, além de fotografar os danos no carro e o buraco na estrada que os causou, deve também chamar as autoridades policiais. São elas que vão elaborar um documento participativo: o chamado auto de notícia.

Veículo danificado? Faça participação...

Se ao passar por cima de um buraco na estrada, a sua viatura sofrer danos, é necessário ter provas de que houve falta de diligência. Neste sentido, proceda da seguinte forma: Tire fotografias ao buraco na estrada causador do dano. Chame as autoridades (como a PSP ou GNR) ao local, para efetuarem o levantamento do auto. Contacte com a entidade responsável pela via, para comunicar a ocorrência, reportando os elementos anteriores, de modo a ser efetuada uma peritagem e a orçamentação do dano.

De seguida tem duas soluções: A entidade responsável (ou a seguradora, caso exista seguro) procede a uma peritagem do sinistro ou do dano e o processo segue os termos normais. A entidade responsável solicita um orçamento ao sinistrado, responsabilizando-se pelo pagamento do arranjo (diretamente à oficina ou ressarcindo diretamente o proprietário do veículo).



