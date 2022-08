Trotinete elétrica Eleglide Coozy – O seu próximo meio de transporte

Por muito que um carro seja confortável, há dias em que encontrar estacionamento ou sair de filas de trânsito é um tormento. E se para quem vive longe do trabalho ou da escola e não tem uma rede de transportes públicos acessível, para os outros casos os pequenos veículos elétricos podem ser uma excelente opção ou complemento, seja uma bicicleta elétrica ou uma trotinete.

Hoje deixamos como sugestão a trotinete elétrica Eleglide Coozy.

A trotinete elétrica Eleglide Coozy é uma opção elétrica ideal para quem se desloca com distâncias relativamente curtas, como de casa para o trabalho, para a escola, para ir à mercearia ou comprar pão à padaria.

A sua utilização é segura para o condutor e para todos os outros que circulam na estrada, cumprindo as regras de trânsito como qualquer outro meio de transporte.

Este modelo apresenta-se com uma construção em liga de alumínio com resistência a água, é preta e pesa 22,7 kg, sendo dobrável. Esta característica permite que seja arrumada na mala do carro e em casa de forma mais simples e ocupando menos espaço.

Tem um motor de 540W e uma bateria de 12,5A (36V) o que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 25km/h e uma autonomia de 55km. Além disso, ainda pode subir inclinações de 15% só com a ajuda do motor.

Tem rodas de 10", uma base para os pés com largura de 19 cm, garantido uma maior estabilidade. Apresenta um pequeno painel com informações como nível de bateria ou quilómetros percorridos e pode ser ligada a uma app onde serão também apresentadas várias informações. Integra um sistema de luzes, inclusivamente com piscas nos punhos, garantindo maior segurança à noite no momento de mudar de sentido.

Tem sistema de travagem duplo e na frente existe suspensão para absorver os impactos da estrada. Resta referir que tem 4 modos de condução (push mode - sem ajuda do motor; Eco mode - até 10km/h; standard mode - até 15 km/h; e sport mode - até 25km/h).

A nova trotinete elétrica Eleglide Coozy está disponível por 549,99€, com um desconto de lançamento utilizando o código de desconto . O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais. Além disso, receberá os óculos inteligentes Lenovo Lecoo C8 de oferta, no valor de 30€.

Eleglide Coozy