Mulher usa Inteligência Artificial para falar com as pessoas no dia do seu próprio funeral

Todos os dias existem notícias caricatas e insólitas no mundo tecnológico, e muitas delas merecem mesmo destaque dada a curiosidade e criatividade dos mesmos.

As mais recentes informações indicam que uma mulher usou a Inteligência Artificial para falar com as pessoas durante o dia do seu próprio funeral. E, claro está, esta foi uma ideia que apanhou todos os presentes de surpresa.

Mulher conversa com as pessoas no seu funeral através de IA

Já pensou o que seria estar no funeral de algum entre querido e, de repente, aparecer um ecrã com a pessoa que morreu a falar consigo? Bem, numa primeira vista, a situação parece algo estranha e arrepiante, mas se pensarmos bem até pode ser uma forma alternativa de lidar melhor com o momento de luto.

Uma situação caricata recente foi a da senhora Marina Smith que faleceu e recorreu à tecnologia de Inteligência Artificial para fazer uma peculiar surpresa a todos aqueles que estavam presentes no seu funeral. Desta forma, a Sra. Smith surgiu na cerimónia fúnebre num ecrã através de uma reprodução holográfica em vídeo.

Marina Smith faleceu no mês de junho, com 87 anos e foi uma grande ativista pela consciencialização sobre o Holocausto. No seu funeral, a falecida fez um breve discurso sobre a sua vida e também respondeu a algumas perguntas feitas pelos presentes na cerimónia. E através da tecnologia usada, o efeito criou a sensação e ilusão de que se estava a ter uma conversa em tempo real, mesmo com a pessoa à frente.

Para tal foi usada uma tecnologia desenvolvida pela empresa StoryFile, dedicada a preservar as memórias dos sobreviventes do Holocausto, e cujo CEO e co-fundador é Stephen Smith, filho da falecina Sra. Smith. Os vídeos foram gravados ainda em vida, como expectável, onde a falecida responde a algumas perguntas. Após a sua morte, esses vídeos e restantes dados foram compilados num software que ajudou a recriar o efeito apresentado no funeral. E no site oficial da falecida, quem quiser também pode interagir com a Sra. Smith.

Numa entrevista ao The Telegraph, Stephen Smith explica que "os enlutados podem conseguir uma versão mais livre e verdadeira do seu ente querido".

A ideia causa alguma polémica e divide opiniões. Recentemente, a Amazon também anunciou a intenção de conseguir que a Alexa comunique através da voz de pessoas queridas que já faleceram, como pode ver pela notícia seguinte.

