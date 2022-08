Processador AMD Ryzen 5 7600X aparece à venda na China por 1.460 euros

O mundo tecnológico aguarda impacientemente pela chegada dos produtos da nova gama de processadores e placas gráficas, da Intel, AMD e Nvidia. Mas sabemos bem que os leaks e os rumores tomam conta das notícias diárias sobre este setor, enquanto que as oficiais tardam em chegar.

No entanto, recentemente foi descoberto na China o processador Ryzen 5 7600X da nova linha da AMD à venda por um preço de 1.460 euros.

AMD Ryzen 5 7600X vendido na China por 1.464 euros

Recentemente foi encontrado o processador da próxima geração AMD Ryzen 5 7600X na loja chinesa Alibaba. O modelo surge como uma amostra de engenharia mas, mesmo assim, o seu preço aparece como sendo algo elevado, estando à venda por 9999 yuan, algo como 1.464 euros.

Portanto, este é um valor puxado e possivelmente não haverá grandes interessados na sua compra. Nem mesmo quem o queira para fins de análise ao produto, com o objetivo de também conseguir reaver algum dinheiro com as visualizações. Mas quem o adquirir deve ter a consciência de que este modelo não oferecerá o mesmo desempenho do que a versão final e, para além disso, será muito difícil de o revender mais tarde, uma vez que entretanto devem chegar ao mercado as versões finais destes equipamentos.

Estima-se que este seja o mesmo processador que surgiu em benchmark no Userbenchmark no final do mês de julho, no qual obteve uma pontuação de 243 pontos em núcleo único. Mas não há confirmação sobre essa suspeita.

O processador AMD Ryzen 5 7600X terá 6 núcleos e 12 threads de processamento, conseguindo uma frequência base de 4,40 GHz e turbo de 5,00 GHz.

Há cerca de uma semana o modelo topo de gama Ryzen 9 7950X também surgiu à venda no Canadá por 883 euros. A marca também já confirmou que a nova linha de CPUs AMD Ryzen 7000 vai ser anunciada oficialmente já na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto.